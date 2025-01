The Batman 2 verspätet sich schon wieder - Kinostart jetzt satte 5 Jahre nach Teil 1

Das lange Warten auf The Batman 2 ist nochmal länger geworden. Bildquelle: Warner Bros./DC Studios

The Batman 2 hat einen neuen Kinostart: den 1. Oktober 2027.

Damit läuft der zweite Batman-Film unter der Regie von Matt Reeves und mit Robert Pattinson in der Hauptrolle erst fünf Jahre nach dem ersten Teil an. Woran das liegt? Laut DC-Boss James Gunn gibt es nur einen und gleichzeitig recht simplen Grund.

Das Drehbuch von The Batman 2 ist noch nicht fertig. Das verantwortet Regisseur Matt Reeves gemeinsam mit Mattson Tomlin (Terminator: Zero), der auch schon beim ersten Film mit am Bord war.

Was der DC-Chef zum langen Warten auf The Batman 2 sagt

James Gunn zufolge ist das lange Warten auf The Batman 2 aber kein Grund zur Sorge. Der neue DC-Boss, dessen neues Superhelden-Universum ab dem 10. Juli 2025 mit Superman im Kino so richtig loslegt, schreibt dazu auf Threads:

[Matt Reeves] ist wild entschlossen, den bestmöglichen Film zu machen. Niemand kann vorhersagen, wie lange es dauert, ein Drehbuch zu schreiben. Sobald das Skript steht, braucht es bei großen Filmen circa zwei Jahre für die Vorproduktion, den Dreh und die Nachbearbeitung.

Auch zu der Kritik, The Batman 2 würde zu lange brauchen, äußert sich Gunn in einem separaten Thread:

Um fair zu sein, ist eine Lücke von circa fünf Jahren bei Fortsetzungen nichts Ungewöhnliches. Zwischen Alien und Aliens liegen sieben Jahre. Zwischen Incredibles 1 und 2 14 Jahre. Sieben Jahre zwischen den ersten beiden Terminator-Filmen. 13 Jahre zwischen Avatar. 36 Jahre zwischen Top Gun 1 und 2. Und natürlich sechs Jahre zwischen Guardians of the Galaxy Vol. 1 und 2.

Es lässt sich natürlich darüber diskutieren, wie stichhaltig Gunns Argumentation bezüglich des späteren Starttermin von The Batman 2 wirklich ist. Zumindest scheint es den DC-Chef aktuell nicht zu beunruhigen, dass sich Reeves für das Sequel Zeit lässt.

Wie geht es mit Batman im Kino weiter?

In der Zwischenzeit ist mit The Penguin bereits eine erste TV-Serie in Reeves’ Batman-Universum erschienen, die vielleicht sogar eine zweite Staffel bekommt. Robert Pattinson soll außerdem eine eigene Trilogie bekommen, während der 38-jährige Schauspieler aktuell laut darüber nachdenkt, danach seine Hollywood-Karriere zu beenden (via New York Times).

Für das DCU (also James Gunns neuem DC-Universum) ist mit The Brave and the Bold wiederum ein eigener Batman-Film in Entwicklung, den Andy Muschietti (IT, The Flash) inszenieren soll. Wer dafür zu Gothams Fledermaus wird, ist aktuell nicht bekannt - ein Starttermin steht ebenfalls nicht fest.

Übrigens: Matt Reeves produziert ebenfalls einen neuen Film für den Batman-Schurken Clayface, bei dem Mike Flanagan das Drehbuch und die Regie übernimmt. Dafür wurde bereits der 11. September 2026 als Starttermin veranschlagt. Clayface wird sich dabei dem DCU und nicht dem Universum von The Batman zuordnen.