Bethesda: Nach 24 Jahren verlässt einer der bekanntesten Köpfe das Studio

Mach's gut, Pete! Und danke für die ganzen Spiele!

Bethesda zählt nach wie vor zu den bekanntesten Rollenspiel-Studios der Welt und brachte mit Skyrim und zuletzt Starfield zahlreiche Spiele hervor, die uns große virtuelle Welten erkunden lassen. Eines der bislang bekanntesten Gesichter aus den Reihen von Bethesda war neben Entwicklungs-Chef Todd Howard ohne Zweifel der Head of Publishing, Pete Hines. Sein letztes Interview mit GameStar könnt ihr hier nachlesen:

Wie Bethesda jetzt etwas überraschend ankündigte, wird Pete Hines diesen Posten allerdings räumen. Auf X kündigt das Unternehmen an, dass Hines nach nun mehr 24 Jahren bei Bethesda seinen Hut nimmt. In seiner langjährigen Karriere unterstützte er die Releases nahezu aller großen und erfolgreichen Spiele aus dem Hause Bethesda. Namentlich der Elder-Scrolls-Reihe oder Fallout.

Darum verlässt Pete Hines Bethesda

Allerdings handelt es sich nicht um einen Wechsel oder gar einen Rauswurf. Pete Hines geht im Alter von 54 Jahren lediglich in den wohlverdienten Ruhestand. Eine Entscheidung, die dem langjährigen Mitarbeiter nicht leicht gefallen ist, aber für die nun wohl der rechte Zeitpunkt gekommen war. Zumindest schreibt das Pete Hines selbst in einem persönlichen Posting bei X.

Nach 24 Jahren, habe ich beschlossen, dass meine Zeit bei Bethesda zu Ende geht. Ich setze mich zur Ruhe und beginne ein neues Kapitel in meinem Leben, um Interessen und Passionen zu erkunden, meine Zeit zu spenden, wo ich kann und mehr Zeit zu nutzen, um das Leben so gut es geht zu genießen. Diese Entscheidung fiel mir weder leicht noch wurde sie schnell gefällt, aber nach einer fantastischen Karriere, die in der Veröffentlichung von Starfield ihren Höhepunkt fand, fühlt es sich nach der rechten Zeit an. - Pete Hines

Damit verliert Bethesda eine der wohl einflussreichsten Personen ihrer Historie. Das Unternehmen selbst erwähnt in seinem Posting, dass Hines öffentliche Präsenz nur einen kleinen Teil von dem ausmachte, was er zum Unternehmen beitrug. So soll er einen großen Teil dafür geleistet haben, Bethesda zu dem weltbekannten Studio zu machen, das es heute ist.

In einem weiteren eher amüsanten Posting entschuldigt Bethesda Pete Hines von der Arbeit, damit dieser sich zahlreichen Spielen, Hundewelpen, Sammelkarten, Freunden aus der Community und noch mehr Spielen widmen könne.

Wir wünschen Pete Hines ebenfalls nur das Beste auf seinem weiteren Lebensweg!