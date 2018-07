Auf der Gamescom 2018 könnt ihr bei Bethesda selbst Hand an The Elder Scrolls: Blades und Rage 2 legen, denn der Publisher und Entwickler stellt an seinem Stand in Halle 8 öffentliche Spielgelegenheiten zur Verfügung. Neben den beiden kommenden Titeln findet ihr dort auch Sommersend, das neueste Addon von Bethesdas MMORPG The Elder Scrolls Online.

Freunde der Virtuellen Realität können auf der Gamescom 2018 in Halle 5.1 zudem den VR-Ableger des kommenden Koop-Shooters Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, ausprobieren.

Fallout- und TESO Party mit den Spielern

Des Weiteren veranstaltet Bethesda auf der Gamescom zwei Community-Treffen. Fans der Fallout-Reihe und Interessierte am neuen Fallout 76 finden sich am Freitag, den 24. August um 16 Uhr zusammen und Spieler von The Elder Scrolls Online versammeln sich am Samstag, den 25. August um 18 Uhr zur TESO-Taverne.

Lang ist es nicht mehr hin, die größte Spielmesse der Welt, die jährlich stattfindende Gamescom in Köln, öffnet vom 21. bis 25. August 2018 ihre Pforten für Spieler und Fachbesucher aus aller Welt. Auch wir von GameStar werden selbstverständlich wieder vor Ort sein und über die Weltpremieren berichten, die in Köln erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

Quelle: Pressemitteilung