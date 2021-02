Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich Rage 2 & Absolute Drift?

Es ist wieder soweit: Wie jeden Donnerstag um 17 Uhr verschenkt der Epic Games Store auch diese Woche kostenlose PC-Spiele. Neben dem Indie-Spiel Absolute Drift gibt's vom 18. bis zum 25. Februar 2021 mit Rage 2 ein echtes Shooter Highlight. Doch für wen lohnt sich der 30 GB schwere Download? Das klären wir für euch in diesem Artikel.

Worum geht's in Rage 2?

Für Rage 2 haben sich die Avalanche Studios und die Shooter-Pioniere von id Software zusammengetan, um eine actiongeladene Mischung aus Open-World-Chaos à la Just Cause und rasanter Shooter-Action à la Doom zu kreieren.

Ein Asteroid hat 80 Prozent der Menschheit vernichtet, die Erde ist zu einem riesigen Ödland geworden. Wie im Endzeitfilm Mad Max wird das Brachland von tyrannischen Gangs regiert. Ihr übernehmt die Rolle des letzten Rangers Walker und müsst im Alleingang für Recht und Ordnung sorgen.

Dabei greift ihr nicht nur auf ein abwechslungsreiches Waffenarsenal zurück, sondern auch auf elf verschiedene »Nanotriten-Fähigkeiten«, die sich mit Skill-Punkten aufwerten und so euren Spielstil an die eigenen Vorlieben anpassen lassen.

Wie das ganze funktioniert und in Aktion aussieht, seht ihr euch am besten gleich in unserem Testvideo an:

Für wen lohnt sich Rage 2?

Die Stärken von Rage 2 sind eindeutig: Der Titel bietet überragendes Shooter-Gameplay, das spielerisch an die rasanten Kämpfe aus Doom (2016) erinnert. Allerdings setzt id Software hier noch einen drauf: Durch die freischaltbaren Skills könnt ihr die Waffen nach eurem Geschmack anpassen.

Für die Schrotflinte gibt es etwa ein Upgrade, mit dem ihr Gegner quasi wegschubsen könnt, was sich als besonders nützlich erweist, wenn diese rein zufällig vor tiefen Abgründen oder stachelbewährten Wänden stehen. Wer schnelles, action-lastiges Shooter Gameplay liebt, sollte also einen Download riskieren, denn Rage 2 eignet sich perfekt für eine kurzweilige Ballerrunde.

Rage 2 - Screenshots ansehen

Open-World- und Story-Fans kann Rage 2 hingegen wohl eher nicht überzeugen. Die Story beschränkt sich auf eine 08/15-Rachegeschichte und die Ödland-Open-World ist ziemlich öde, da diese größtenteils mit Standardaufgaben wie »Töte ein paar Banditen« gespickt ist. Ausnahmen bilden etwa die gepanzerten Konvois, die ihr überfallen könnt und die eine willkommene Herausforderung bieten.

Falls es euch nach noch mehr Informationen dürstet, könnt ihr im Test zu Rage 2 nachlesen, was unsere Action-Experten Vali und Petra zum aktuellen Gratisspiel zu sagen haben.

Hier geht's zum Download von Rage 2

Was ist Absolute Drift & für wen lohnt es sich?

Während in Rage 2 Chaos und Zerstörung regieren, geht es in Absolute Drift deutlich entspannter zur Sache. In minimalistischer Grafik und untermalt von einem äußerst beruhigenden Soundtrack geht es hier nämlich ausschließlich darum, mit seinem Wagen die Kunst des Driftens zu meistern.

Das Spiel wirft euch dabei verschiedene Aufgaben entgegen: Mal müsst ihr einfach nur erfolgreich das Ende eines Kurses erreichen, ohne dabei einen Unfall zu bauen; ein anderes Mal müsst ihr Hindernisse wegschlittern. Wie sich das ganze spielt, seht ihr im Trailer:

Da das Driften zwar leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist, eignet sich das Spiel sowohl für Fans von Geschicklichkeitsspielen als auch für Rennspielfreunde, die einen schnellen Spiele-Snack für zwischendurch suchen. Nach rund zwei Stunden sind talentierte Drifter bereits am Ende des Spiels angelangt, Highscore-Jäger können sich aber auch danach noch in der Online-Rangliste nach oben kämpfen.

Hier geht's zum Download von Absolute Drift

Auch das nächste Gratisspiel ist nun bekannt: In der kommenden Woche erwartet euch im Epic Games Store das Roguelike-Spiel Sunless Sea.