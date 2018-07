Gamescom 2018 - Spiele-Weltpremieren zur Eröffnungsfeier angekündigt

Die Gamescom wird 2018 zehn Jahre alt und will zu diesem Anlass mit einer Reihe an Überraschungen punkten. Wie die Organisatoren nun bekanntgeben, wird es bei der Eröffnungsfeier gleich mehrere Spiele-Weltpremieren geben. Welche das sein werden, ist natürlich Teil der Überraschungen.

Die Ankündigung an sich ist jedoch eine gute Botschaft für die Gamescom, denn auch wenn sie als weltgrößte Videospielmesse bekannt ist, erfolgen die großen Premieren stets primär auf der E3 in Los Angeles. Man darf gespannt sein, welche Spiele dieses Jahr neu vorgestellt werden und wie groß diese Titel letztlich sind, sprich ob es tatsächlich Blockbuster werden oder eher Titel aus der zweiten Reihe.

Politikprominenz gibt sich die Ehre

Nachdem die Politik seit Angela Merkels Gamescom-Auftritt im vergangenen Jahr nun auch offensiv die Relevanz der Videospielmesse zur Schau stellt, wird dieses Jahr Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung, der Eröffnung beiwohnen. Dabei ist auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Erstmals in der Geschichte der Messe dürfen auch Wildcard-Besucher an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Das sind Privatbesucher, die über die spezielle Karte auch am Fachbesucher- und Medientag auf die Gamescom dürfen.

Das Motto dieses Jahr: Vielfalt gewinnt

Dabei dürfte ihnen vor allem im Business-Bereich einiges spanisch vorkommen. Das ist aber nicht im negativen Sinn gemeint, denn Spanien ist das diesjährige Partnerland der Messe. Das Leitthema lautet 2018 übrigens »Vielfalt gewinnt«. Das bezieht sich nicht nur auf die immer größere Vielfalt an Spielen, sondern auch auf die Gamer selbst.

So gibt es immer mehr Spieler über 50 Jahre, die Hälfte der Gamer sind weiblich und auch die Inklusion von körperlich eingeschränkten Gamern wird zunehmend ein Thema, wie Microsoft unlängst mit einem neuen Controller zeigte.

Auch auf dem Arbeitsmarkt wird das Thema Gaming ein immer wichtigerer Faktor, da die Branche auch in Deutschland stärker ins Rollen kommt. Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Games-Branche, unterstreicht deshalb:

"Die Geschichte von Games ist einmalig und wir nirgends so deutlich wie auf der gamescom: Als Nischen-Medium gestartet, spielen heute weltweit mehr als 2,2 Milliarden Menschen. Mit einzigartiger Vielfalt begeistern Games die Menschen und sind mit ihren Inhalten und Technologien wichtiger Innovationstreiber für viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Games sind das Schlüsselmedium der Digitalisierung. "

