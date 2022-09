5.158 Tage zwischen Ankündigung und Release: Duke Nukem Forever galt mit über 14 Jahren Entwicklungszeit, großen Änderungen und ewigen Verschiebungen bislang als Negativbeispiel dafür, was in der Spieleproduktion alles schief laufen kann.

Jetzt stellt allerdings Beyond Good & Evil 2 diesen Rekord ein, beziehungsweise geschah das schon vor einer Weile. Einem Twitter-Nutzer fiel auf, dass Ubisofts Spiel noch mehr Zeit auf dem Buckel hat, seit es erstmals mit einem Teaser vorgestellt wurde. Genauer gesagt vergingen seit der ersten offiziellen Ankündigung und jetzt 5.236 Tage.

Da Beyond Good & Evil 2 – falls es überhaupt erscheint – noch eine Weile auf sich warten lässt, wird dieser unrühmliche Rekord noch ausgebaut. In Zukunft wird Ubisofts Fortsetzung also (noch öfter als jetzt schon) Duke Nukem Forever als häufig bemühtes Beispiel für lange Entwicklungszeit ablösen.

Wie ist der Stand der Dinge?

Beyond Good & Evil 2 musste offenbar mehrere Richtungswechsel über sich ergehen lassen. Die Gameplay-Präsentation von 2018, die ein wirklich großes und beeindruckendes Spiel versprach, könnte inzwischen also nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen. Dieses Gameplay meinen wir:

Zuletzt gab es ein Stühlerücken bei Beyond Good & Evil 2, beispielsweise übernahm Sarah Arellano (WoW, Saints Row) die Rolle der leitenden Autorin. Von einem Release-Termin fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Beyond Good & Evil 2 bildet die Speerspitze einer ganzen Riege von Spielen, die ewig auf sich warten lassen. Unsere Übersicht fasst zusammen, was mit Vampire: Bloodlines 2, Dead Island 2 und Skull & Bones los ist:

122 20 Was wurde eigentlich aus...? Aktueller Stand von Spielen mit langer Entwicklungszeit

Hoffnung stirbt zuletzt

Die Hoffnung lebt bekanntlich am längsten. Sogar Duke Nukem Forever erschien am Ende, allerdings mit wenig Gegenliebe von Fans und Presse. Meistens zeigen sich die Probleme, die zu einer langen Entwicklungszeit führen, auch beim finalen Produkt.

Das kann von großen Veränderungen in der Ausrichtung des Spiels herrühren. Aber nicht immer bedeutet das schlimme Nachrichten. Beispielsweise Team Fortress 2 wurde ursprünglich als realistischer Militär-Shooter angekündigt und erschien fast zehn Jahre später als bunter Helden-Shooter, der wegen des durchdachten Spieldesigns auch heute noch viele Spieler begeistert.

Habt ihr noch Hoffnung für Beyond Good & Evil 2 und glaubt, dass es noch ein gutes Spiel werden könnte? Oder rechnet ihr gar nicht mehr damit, dass das Spiel doch noch erscheint? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!