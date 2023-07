Creative Director von Beyond Good & Evil 2 verstirbt plötzlich im Alter von 40 Jahren

Emile Morel ist im Alter von 40 Jahren verstorben.

Emile Morel ist verstorben. Er übernahm Anfang 2023 als Creative Director bei Beyond Good & Evil 2, als Ubisoft nach Berichten über schlechte Arbeitsbedingungen die Belegschaft umstrukturiert hatte.

Morel wurde nur 40 Jahre alt. Mehrere Kollegen verabschiedeten sich öffentlich von dem langjährigen Game Designer, der in den letzten 14 Jahren bei Ubisoft Montpellier tätig war. Der Publisher selbst nahm bisher nicht öffentlich Stellung.

Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Emotionaler Abschied von Kollegen

Autorin M. Gabrielle Shrager, die von 2016 bis 2019 als Narrative Director an Beyond Good & Evil 2 gearbeitet hat, veröffentlichte einen Abschied auf der Berufsplattform LinkedIn:

Emile Morel, Creative Director von BGE2, hat uns diese Woche im schockierend jungen Alter von 40 Jahren verlassen.

Er war über ein Jahrzehnt lang ein geschätzter Kollege bei Ubisoft Montpellier. Wir haben in guten und in schlechten Zeiten gelacht und geweint und gemeinsam viele großartige Spiele entwickelt.

Emile war sehr stolz auf Beyond Good and Evil 2, die Space Monkeys und seine Teamkollegen. Er wird schmerzlich vermisst werden.

Möge es in seinem Namen veröffentlicht werden. Ruhe in Frieden, Emile. Ich hoffe, du hast das Geheimnis hinter dem Moksha Gate entdeckt.

Producer Greg Hermittant von Ubisoft Montpellier verabschiedete sich von Morel ebenfalls auf LinkedIn:

Ruhe in Frieden, mein lieber Emile Morel

Du warst in all den Jahren bei Ubisoft ein so großartiger und freundlicher Partner.

Ich bin dankbar, dass ich mit dir an so vielen Projekten gearbeitet habe.

Selbst in den schwierigsten Zeiten bist du immer der fürsorgliche und unterstützende Mensch geblieben, der du warst, mit deinem wunderbaren positiven Geist.

Aber das Wichtigste sind die wunderbaren Momente, die wir hatten. Ohne Zweifel ist Rayman Legends meine beste Erinnerung.

Ich werde unsere privaten Witze und Imitationen vermissen.

Du wirst Beyond Good & Evil verpassen.

Sei versichert, dass wir deine Arbeit fortsetzen werden.

Gute Reise, Space Pirate

Auf der eigenen LinkedIn-Seite von Emile Morel finden sich weitere Informationen über den Lebenslauf des verstorbenen Designer. Vor seiner Arbeit für Ubisoft war er über vier Jahre bei dem französischen Entwickler Eden Games in Lyon tätig und arbeitete dort als Game Designer an Alone in the Dark: Inferno und Test Drive Unlimited 2.