Jemand hat Bilbos Reise aus Der Hobbit in einem der besten Herr-der-Ringe-Spiele nachgestellt und das hat länger gedauert als die Filmtrilogie

Bilbos Reise hat den Halbling im Buch eigentlich für über ein Jahr auf Abwege geschickt. Im Spiel schafft man den Trip in etwa 11 Stunden.

Die abenteuerliche Reise des kleinen Hobbits Bilbo Beutlin passt im Original auf etwas über 300 Taschenbuchseiten. Viele Fans sind bis heute komplett verblüfft, dass Warner Bros. für die Verfilmung von Peter Jackson diese doch sehr überschaubare Geschichte zu drei gewaltigen Blockbustern ausweiten konnte.

Wie schon bei Der Herr der Ringe gab es auch zu Der Hobbit sogar noch viel längere Extended Editions. Will man die alle hintereinander weggucken, ist man damit über 9 Stunden lang beschäftigt! Doch wisst ihr, was noch länger dauert? In Der Herr der Ringe Online als Hobbit vom Auenland bis zum Einsamen Berg zu wandern – und wieder zurück!

Eben wie Bilbo auf seiner berühmten Reise. Dafür hat der YouTuber Emulated Vintage Gaming nämlich fast 11 Stunden benötigt. 11 Stunden, in denen er einfach nur durch Mittelerde spaziert.

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Die Reise durch Mittelerde

Der Herr der Ringe Online ist bis heute die einzige Möglichkeit für Mittelerde-Fans, um so nahtlos wie möglich durch Tolkiens fantasievolle Welt zu wandern. Die offene Spielwelt erstreckt sich mittlerweile vom Auenland bis nach Mordor und natürlich sind auch noch zahlreiche Regionen abseits der Reiserouten der Gefährten ins Spiel gebracht worden.

Dazu gehört eben auch der Erebor, das Reiseziel von Bilbo. Diese Region wurde bereits 2018 mit dem Update 22 dem MMO hinzugefügt. Gleiches gilt für weitere Reiseziele des Hobbits, wie etwa das Waldlandreich der Elben von Düsterwald, die Seestadt am Fuße des Berges oder die einst verwüstete Siedlung Thal.

All diese Orte könnt ihr in dem Video sehen und noch mehr. Denn der YouTuber ist nicht einfach nur geradewegs von Beutelsend bis zum Erebor marschiert. Er hat die komplette Reiseroute des Hobbits und seiner Begleiter nachgestellt.

1:44 In Herr der Ringe Online könnt ihr's jetzt wie Bilbo machen und euch im Eigenheim in Bruchtal zur Ruhe setzen

Autoplay

Darum dauert die Reise so lange

Wer den kürzesten Weg wählt, würde wohl selbst in einem wirklich riesigen Spiel wie Der Herr der Ringe Online keine 11 Stunden benötigen. Zumindest, sofern Gegner keine Rolle spielen wie in dem Video. Doch der YouTuber marschiert genau so, wie es im Buch steht, und besucht sogar wichtige Orte, wie die Lichtung mit den versteinerten Trollen.

Dabei erklingt im Video gelegentlich die englische Hörbuchlesung zu Der Hobbit, die von niemand anderem gesprochen wird als Andy Serkis selbst – also dem Darsteller von Gollum aus den Peter-Jackson-Filmen. An geeigneten Stellen wird das Hörbuch eingeblendet, sodass ihr selbst abgleichen könnt, wie genau die Entwickler bestimmte Örtlichkeiten an die Beschreibungen aus dem Buch angepasst haben.

Obendrein braucht Bilbo in dem Video elf Stunden, da er tatsächlich in einem normalen Tempo geht oder reitet. Der Hobbit lässt sich also Zeit, wie es sich für einen Halbling gehört.

Frodos Reise nach Mordor

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Ersteller so viel Zeit für eine derart gut geplante Reise nimmt. Schon vor einem halben Jahr gab es auf dem gleichen Kanal die Reise von Frodo durch Mittelerde zu sehen. Auch hier erklang im Hintergrund die Komplettlesung der Romane.

Tatsächlich wurde die komplette Reise des Ringträgers in gerade einmal 9 1/2 Stunden abgeschlossen! Allerdings endet Frodos Reise in diesem Fall auch mit der Zerstörung des Rings. Bei Bilbo gab es noch den kompletten Rückweg zu sehen, den der Hobbit dann mit schatzbeladenem Pony zurücklegt.