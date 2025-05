Nach 8 Jahren Entwicklung zieht Lego einer heiß ersehnten Bionicle-Open-World den Stecker

Bionicle und die Toa kommen vorerst offenbar doch nicht zurück.

Vor drei Jahren berichteten wir über ein lang erwartetes Fan-Projekt, das die beliebten Bionicle-Figuren aus den frühen 00er-Jahren in ein modernes Open-World-Rollenspiel umwandeln wollte. Eigentlich sollte noch dieses Jahr eine spielbare Demo veröffentlicht werden, doch daraus wird nun nichts mehr, denn der Rechteinhaber Lego hat das Spiel einstampfen lassen. Ganz Schluss ist aber noch nicht.

Es wurde versucht, die Richtlinien von Lego einzuhalten

Was ist das für ein Spiel? Das Projekt trug den Namen Bionicle: Masks of Power und sollte für Fans kostenlos zum Download angeboten werden. Das Action-Rollenspiel verfolgt die Geschichte der Toa, die sich auf die Suche nach den Masken der Macht begeben, um die Insel von Mata Nui von dem bösen Makuta zu befreien.

Entwickelt wurde Masks of Power in Unreal Engine 5 und wollte euch mit sechs unterschiedlichen Toa in eine offene Welt schicken, die der Lore von Bionicle nachempfunden wurde. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

6:49 Bionicle: Masks of Power - Fanprojekt zeigt Kämpfe in Unreal Engine 5

Autoplay

Lego schreitet ein: Lego besitzt noch immer die Rechte an Bionicle, auch wenn das Franchise seit vielen Jahren brach liegt. Jetzt wurde dem dänischen Spielzeughersteller Masks of Power wohl aber zu groß und Lego bat das Entwicklerteam, die Produktion einzustellen. Dem wurde natürlich Folge geleistet.

Unmasked Games äußert sich in einem öffentlichen Statement auf Steam, dass sich die Demo theoretisch in der finalen Phase befindet und nur noch einige Fehlerbehebungen und der letzte Feinschliff fehlen würden. Ursprünglich sollte sie am 10. August 2025 als Shadow-Drop veröffentlicht werden.

Um die harte Arbeit dennoch zu würdigen, wurde ein kompletter Durchlauf der Demo im aktuellen Zustand als zwei Stunden langes Video auf YouTube veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es gab Vorkehrungen: Unmasked Games schreibt weiter, dass sich stets bemüht wurde, die Fair-Play-Richtlinien von Lego einzuhalten. Es wurde niemals Geld verlangt und es gab zahlreiche Hinweise, dass es sich bei Masks of Power um ein Fan-Projekt handelt. Leider scheint sich die Haltung der Lego-Gruppe gegenüber von Fans erstellten Medien geändert zu haben.

Das Team hat zwar nie eine Begründung für Legos Entscheidung erhalten, jedoch vermuten sie, dass es zu leicht mit einem offiziellen Projekt verwechselt werden konnte.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens erscheint die Steam-Seite von Bionicle: Masks of Power bei einer Google-Suche nach Bionicle game unter den ersten Treffern. Eine durchschnittliche Person, die unser Spiel zum ersten Mal sieht, könnte leicht denken, es handele sich um ein offizielles Spiel – und keine noch so deutlichen Hinweise oder Haftungsausschlüsse von unserer Seite könnten diesen Eindruck ändern.

Bionicle-Fans müssen ihre Flinten aber noch nicht vollständig ins Korn werfen. Aktuell wird noch an einem weiteren vielversprechenden Fan-Projekt gearbeitet, das unserem Redakteur Fabiano alle Kindheitsträume erfüllen könnte. Weitere Infos dazu findet ihr in der Linkbox.

Für Unmasked Games geht es jetzt erst richtig los

Bis zur Einstellung von Bionicle: Masks of Power hießen die Entwickler noch Team Kanohi. Die Erfahrungen und Errungenschaften nutzt die Gruppe jetzt, um ein neues Spiel mit einer eigenen IP zu erstellen. Dafür folgte nicht nur die eigene Umbenennung, sondern auch die Umstellung der Steam-Seite von Masks of Power zu einem neuen Projekt.

Dort findet ihr jetzt das kommende Spiel Project Rustbound. Die beigefügten Bilder stammen noch aus dem Bionicle-Projekt. Es ist also davon auszugehen, dass die Entwicklung nicht von null gestartet wird. Vielleicht gibt es ja sogar einen geistigen Nachfolger für Bionicle. Es bleibt spannend!

Auch bei Lego geht's weiter. Nachdem der Spielzeughersteller 2024 erneut Rekordgewinne verbuchen konnte, will der Konzern nun auch verstärkt in den Videospiele-Markt investieren. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.