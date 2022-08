Fans entwickeln kostenloses Lego-Spiel mit Open World - jetzt zeigen sie die UE5-Grafik

Kennt ihr noch die Bionicles? Diese Lego-Action-Figuren mit den unheimlichen Masken? Als großer Lego-Fan bin ich zwar nie wirklich in ihr Universum eingetaucht, las aber als Kind immer gern die Comics über diese ungewöhnlichen Helden.

Einige Bionicle-Fans haben diese offenbar sehr vermisst und sich entschlossen, den Figuren ein eigenes Open-World-Spiel in Unreal Engine 5 zu widmen. Was es mit dem Projekt auf sich hat, und wie das erste Gameplay aussieht seht ihr hier.

Was sind die Bionicles überhaupt?

Mit Bionicle startete Lego 2001 eine eigene Produktreihe mit roboterähnlichen Figuren, die die Helden einer tropischen Insel namens Mata Nui sind. Auf der wütet ein schrecklicher Bösewicht, den die sechs Krieger mit ihren Elementarkräften und mithilfe mächtiger Masken besiegen müssen, die auf der Insel versteckt sind.

Was ist Masks of Power für ein Spiel?

Das Fan-Projekt wird ein Action-Abenteuer mit Open World, bei dem ihr die Insel erforscht und gegen allerlei Kreaturen und Gegner kämpft, um den Bewohnern zu helfen. Wie die Kämpfe im Spiel aussehen zeigt schon ein erster Gameplay-Trailer:

Im Trailer seht ihr Lewa, der über besondere Luft-Kräfte verfügt. Im fertigen Spiel sollt ihr aber als alle sechs Helden spielen können und durch das Finden von jeweils 12 Masken verschiedene neue Fähigkeiten freischalten. Dabei werdet ihr nicht nur dichte Urwälder, sondern auch viele andere Landschaften erkunden. Einen Vorgeschmack liefern euch schon einige Screenshots:

Bionicle: Masks of Power - Screenshots aus dem Fanprojekt mit Open World ansehen

Wann Masks of Power erscheint, ist noch nicht bekannt. Aktuell ist eine Demo in Arbeit, die wie das später kommende Spiel kostenlos auf Steam verfügbar sein soll. Außerdem könnt ihr bereits eine ältere, fertiggestellte Version des Spiels ausprobieren, die aber bei weitem nicht so hübsch ist. Zum Download geht es hier entlang.

Was gibt es sonst zu wissen?

Masks of Power ist nicht das erste Spiel im Bionicle-Universum und auch nicht das erste Fan-Projekt. Schon 2003 und 2006 gab es zwei offizielle Spiele, die aber nicht allzu gut ankamen. Mit Quest for Mata Nui wurde außerdem ein weiteres Open-World-Abenteuer von Fans entwickelt, das Fabiano in seine Kindheit zurückreisen ließ:

22 3 Quest for Mata Nui Gerade entsteht ein Lego-Spiel, von dem ich seit Jahren träume

Einige der Entwickler von Quest for Mata Nui arbeiten auch an Masks of Power. Ob die beiden Projekte verbunden sind, wird allerdings nicht angegeben.

Was haltet ihr vom ersten Gameplay zu Masks of Power? Habt ihr damals auch mit den Bionicle-Figuren gespielt, oder ließen die euch eher kalt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!