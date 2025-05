»Soll ich mich freuen oder fürchten?« - Große Bioshock-Ankündigung steht wohl kurz bevor und stellt Fans vor ein Rätsel

Ein Wiedersehen mit Big Daddys und Little Sisters ist wohl nicht mehr weit entfernt.

Es sind bereits zwölf Jahre vergangen, seit Bioshock Infinite erschien. Fans der Shooter-Reihe müssen aber wohl nicht mehr lange warten, um wieder in die skurrile Welt rund um Rapture, Columbia und Co. einzutauchen.

So haben die Kollegen von MP1st offenbar nicht näher genannte Quellen, die eine baldige Ankündigung rund um Bioshock versprechen. Noch vor dem Sommerende soll es soweit sein.

Es wäre also durchaus denkbar, dass im Zuge des Summer Game Fests und der darum liegenden Events eine Vorstellung kommen wird. Die Nicht-E3 findet 2025 vom 6. bis 9. Juni statt.

Was wird gezeigt?

Was letztlich bei der Ankündigung enthüllt wird, ist noch unklar: So wird von einem möglichen Remake oder einem richtigen Remaster des ersten Bioshocks bei MP1st gemunkelt. Ebenso wahrscheinlich könnte es sich um neue Informationen zu bereits angekündigten Projekten handeln: Bioshock 4 ist aktuell in Entwicklung, aber auch zur Filmadaption von Netflix könnten erste Details verraten werden.

Auf Reddit gibt es weitere Überlegungen der Fans. So hoffen Rufuszombot und madpropz auf VR-Adaptionen der bisherigen Spiele. Dagegen zeigt greenyquinn mit einem ungewöhnlichen Spielevorschlag auf, wie schnell die Zeit vergeht:

Die little Sisters (jetzt 23 Jahre alt) starten ein Beach Volleyball-Team, um Rapture zu retten. Ja. Bioshock erschien schon vor so langer Zeit.

Dachshund spricht offenbar 434 anderen Usern aus der Seele: Sollte ich mich freuen oder fürchten?

Die Frage geht gleich an euch weiter: Freut ihr euch auf neuen Bioshock-Content oder habt ihr nach all der Zeit mit der Reihe bereits abgeschlossen? Schreibt es gerne in die Kommentare! Und dann wäre da ja noch das kommende Spiel Judas, welches vom ehemaligen Bioshock-Macher Ken Levine entwickelt wird. Das sollte ursprünglich im März 2025 erscheinen, einen neuen Release-Termin gibt es noch nicht.