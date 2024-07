Sehen wir hier das allererste Bild aus Bioshock 4? Großer Leak entfacht reichlich Diskussionen

Ist der Leak korrekt, wird der Himmel in Bioshock 4 bei Weitem nicht so klar und hell.

Der Release von Bioshock Infinite ist mittlerweile elf Jahre her und die einzige Gewissheit, die Fans haben: Eine Fortsetzung kommt. Wann es so weit ist, steht noch in den Sternen, das 2019 von Publisher 2K gegründete Studio Cloud Chamber arbeitet weiterhin im Stillen an Bioshock 4. Ein geleaktes Bild könnte nun einen ersten Blick auf das Spiel gewähren.

Es gibt immer einen Leuchtturm

Die Website MP11St hat den Screenshot laut eigenen Angaben von einem anonymen Entwickler bei 2K erhalten. Das Bild soll aus einer Demo aus dem Jahr 2021 stammen, die für interne Präsentationen genutzt wurde.

Die Demo trägt den Arbeitstitel »Parkside«, ein Name, der schon in früheren Berichten der Website Kotaku zu Bioshock 4 auftauchte.

Auf dem Bild ist die Benutzeroberfläche des Spiels zu sehen. Es gibt oben links eine Statusanzeige mit einem roten und einem grünen Balken. Daneben ist das Symbol einer Sanduhr – möglicherweise eine Fähigkeit.

Unten links sind drei nutzbare Skills zu erkennen, zwei kleine und ein großes Symbol, letzteres steht vielleicht für eine besonders starke Fähigkeit. Eine Waffe ist ebenfalls zu sehen, die als »Ricochet Shotgun« bezeichnet wird.

Angeblich soll Bioshock 4 in einem Antarktis-Setting spielen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Video:

Vor einem dunklen, bewölkten Himmel ist eine leuchtende Struktur erkennbar, auf dessen Spitze eine glühende Kugel thront – fast wie ein Leuchtturm.

Beachtet bitte, dass es sich hier um einen Leak handelt und kein offizielles Bild. Selbst wenn dieser Screenshot eine frühe Version eines Bioshock 4 zeigt, ist diese mutmaßlich bereits drei Jahre alt und kann sich stark verändert haben.

Fans sind vorsichtig

Im Reddit wird das Bild eifrig diskutiert und viele Nutzer sind zunächst vorsichtig aufgrund des Alters der Demo.

Thomastheshankengine möchte sich beispielsweise keine Meinung aufgrund eines drei Jahre alten Screenshots bilden, der nicht mal für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Andere diskutieren bereits die Architektur, die sie in dem Bild zu erkennen glauben. Während viperchrisz4 sehr angetan vom »Retro-Futurismus« ist, sieht Mrbubblesgirl hier nur das »M« von McDonald’s.

Reddit-Nutzer polaroid_killer findet die Fähigkeiten und auch die Shotgun einfach nur cool und mauiorangeboi kommentiert in Anspielung auf Bioshock Infinite: »Es gibt immer einen Leuchtturm.«

Der Bioshock-Schöpfer Ken Levine ist bekanntermaßen nicht am neuen Spiel der Reihe beteiligt. Der bastelt allerdings gerade am Story-Shooter Judas, das auch bei Bioshock-Fans auf den Merkzettel gehört.

Was haltet ihr vom geleakten Screenshot? Geht das Spiel eurer Meinung nach in die richtige Richtung oder reicht das Bild für eine Einschätzung nicht aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.