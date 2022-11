Black Friday Sales: Die besten Spiele-Angebote bei Steam, GOG und Co. in der Übersicht

Falls ihr euch kurz vor Dezember noch massenweise mit Spielen eindecken wollt, um für die Weihnachtsfeiertage gewappnet zu sein, ist heute der beste Tag dafür. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben: Es läuft der Black Friday. Der Tag, an dem gefühlt in jedem Store die Dämme brechen und mit Angeboten zügellos herumgeworfen wird.

Wir geben euch in diesem Artikel eine Aufzählung aller Online-Anbieter, wo ihr derzeit günstige PC-Spiele finden könnt und schlagen einige der besten Angebote vor. Außerdem zeigen wir euch, welche Spiele derzeit kostenlos zu haben sind.

Steam

Start: 22. November 2022

22. November 2022 Ende: 29. November 2022

Steam feiert nicht nur den Black Friday, sondern seinen Herbst Sale 2022. Hier sind wie zu allen anderen Jahreszeiten dutzende Spiele reduziert. Und da Steam das größte Angebot hat, werdet ihr hier wahrscheinlich am ehesten fündig. Neben den Rabatten könnt ihr während des Herbst Sales auch an der Abstimmung zu den Steam Awards teilnehmen.

Drei gute Angebote:

Für Rollenspiel-Fans: Kingdom Come: Deliverance ist um 70 Prozent reduziert und kostet nur 9 Euro.

Kingdom Come: Deliverance ist um 70 Prozent reduziert und kostet nur 9 Euro. Für Action-Fans: Metro Exodus ist um 67 Prozent reduziert und kostet nur 10 Euro.

Metro Exodus ist um 67 Prozent reduziert und kostet nur 10 Euro. Für Strategie-Fans: Cities: Skylines ist um 70 Prozent reduziert und kostet nur 8 Euro.

Noch mehr Empfehlungen findet ihr hier:

14 5 Mehr zum Thema 9 grandiose Fantasy-Rollenspiele für unter 10 Euro

GOG

Start: 24. November 2022

24. November 2022 Ende: 29. November 2022

GOG bezieht sich bei seinem Sale zwar auf den Black Friday, allerdings dauert er trotzdem mehrere Tage an. Bei GOG solltet ihr vor allem dann reinschauen, wenn ihr auf der Suche nach Klassikern seid, die ihr woanders nicht mehr bekommt. Zudem sind natürlich alle Spiele ohne Kopierschutz. Aber Achtung, manche Angebote bei GOG sind tagesabhängig und damit nur für einige Stunden reduziert.

Kostenlos: Bis zum 25. November wird bei GOG Narita Boy verschenkt! Einfach hier abholen.

Drei gute Angebote:

Für Rollenspiel-Fans: Cyberpunk 2077 ist um 50 Prozent reduziert und kostet nur 30 Euro.

Cyberpunk 2077 ist um 50 Prozent reduziert und kostet nur 30 Euro. Für Action-Fans: Wolfenstein 2: The New Colossus ist um 85 Prozent reduziert und kostet nur 4 Euro.

Wolfenstein 2: The New Colossus ist um 85 Prozent reduziert und kostet nur 4 Euro. Für Strategie-Fans: Inscryption ist um 20 Prozent reduziert und kostet nur 16 Euro.

Noch mehr Empfehlungen findet ihr hier:

5 2 Mehr zum Thema Die 15 besten Angebote bei GOG

Epic Store

Start: 23. November 2022

23. November 2022 Ende: 29. November 2022

Auch der Epic Store lässt eine Woche lang die Preise abstürzen und zelebriert die Cyber Week. Auch hier habt ihr eine recht große Auswahl an ganz unterschiedlichen Angeboten. Sofern ihr nicht bereits eines dieser Spiele in einer kostenlosen Aktion abstauben konntet. Außerdem findet ihr hier oft exklusive Spiele, die es bei Steam oder GOG nicht gibt.

Kostenlos: Bis zum 1. Dezember wird bei Epic Star Wars: Squadrons verschenkt! Einfach hier abholen.

Drei gute Angebote:

Für Rollenspiel-Fans: Pathfinder: Wrath of the Righteous ist um 60 Prozent reduziert und kostet nur 20 Euro.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist um 60 Prozent reduziert und kostet nur 20 Euro. Für Action-Fans: Dishonored 2 ist um 80 Prozent reduziert und kostet nur 6 Euro.

Dishonored 2 ist um 80 Prozent reduziert und kostet nur 6 Euro. Für Strategie-Fans: Iron Harvest ist um 70 Prozent reduziert und kostet nur 9 Euro.

Ubisoft

Start: 19. November 2022

19. November 2022 Ende: 30. November 2022

Ubisoft lässt bei sich die Preise sogar ganze 11 Tage lang sinken, hier habt ihr also mehr als genug Zeit, um euch etwas auszusuchen. Natürlich gibt es bei dem Publisher in erster Linie Spiele aus dessen eigenem Repertoire, das aber immerhin mit Reihen wie Assassin's Creed, Far Cry oder Anno extrem vielfältig ausfällt.

Kostenlos: Bis zum 30. November wird das erste Splinter Cell verschenkt! Einfach hier abholen.

Drei gute Angebote:

Für Adventure-Fans: Assassin's Creed: Odyssey ist um 75 Prozent reduziert und kostet nur 15 Euro.

Assassin's Creed: Odyssey ist um 75 Prozent reduziert und kostet nur 15 Euro. Für Action-Fans: Watch Dogs Legion ist um 75 Prozent reduziert und kostet nur 15 Euro.

Watch Dogs Legion ist um 75 Prozent reduziert und kostet nur 15 Euro. Für Strategie-Fans: Die Anno 1800: Visionärsausgabe ist um 50 Prozent reduziert und kostet nur 60 Euro.

16 4 Mehr zum Thema Anno 1800 mit allen DLCs: Gerade unglaublich günstig

Electronic Arts

Start: 23. November 2022

23. November 2022 Ende: 7. Dezember 2022

Noch länger als bei Ubisoft gibt es nur bei EA alle möglichen Rabatt-Angebote. Auch hier geht es vor allem um Spiele, die EA selbst zu verantworten hat. Doch auch hier ist die Auswahl natürlich groß. Bedenkt aber, dass viele Spiele von EA in deren Abo-Service integriert sind. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Drei gute Angebote:

Für Rollenspiel-Fans: Mass Effect: Legendary Edition ist um 67 Prozent reduziert und kostet nur 20 Euro.

Mass Effect: Legendary Edition ist um 67 Prozent reduziert und kostet nur 20 Euro. Für Action-Fans: Star Wars Jedi: Fallen Order ist um 85 Prozent reduziert und kostet nur 6 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist um 85 Prozent reduziert und kostet nur 6 Euro. Für Sport-Fans: Need for Speed Heat ist um 80 Prozent reduziert und kostet nur 12 Euro.

Falls ihr mehr darüber wissen wollt, wie Sales eigentlich funktionieren und uns als Kunden psychologisch lenken, dann hört unbedingt in unseren Podcast zu diesem Thema rein:

Habt ihr noch mehr Angebote und Sales gesichtet, die sich gerade lohnen? Schreibt uns eure Empfehlungen in die Kommentare!