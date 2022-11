Anno 1800 mit allen DLCs: Wer jetzt im Sale zuschlägt, dem wird bis nächsten Sommer nicht langweilig

Der Black Friday ist auch abseits von Hardware-Angeboten eine Goldgrube für PC-Spieler: Ubisoft haut mit der Anno 1800 Visionärsedition aktuell ein unschlagbares Angebot für Aufbauspieler raus. Denn die Komplettfassung unseres mit 90 Punkten bewerteten Strategiekolosses enthält jedes größere Addon, das in den drei Jahren seit Release veröffentlicht wurde

Zum Rabatt von 50 Prozent (60 statt 120 Euro) erhaltet ihr im Ubisoft Store neben dem Hauptspiel alle vier Season Pässe und Zugriff auf die damit verbundenen Erweiterungen - satte 12 Stück. Wer Anno 1800 noch nicht besitzt oder nur in der Grundfassung, erhält somit ein dickes Paket mit Inhalten, die euch locker bis in den Sommer 2023 hinein beschäftigen werden. Hinweis: Der jüngste DLC Aufstieg der Neuen Welt erscheint am 8. Dezember 2022.

Wenn ihr noch unsicher seid, ob sich der Kauf für euch lohnt, haben wir hier ein kleines Video von Géraldines Lieblings-Feature, das Anno 1800 von seiner besten Seite zeigt:

6:55 Anno 1800: Flaniert mit uns in der Egoperspektive durch die Stadt

Alle Inhalte der Anno 1800 Visionärsausgabe

Was bekommt ihr für eure 60 Euro? Wir listen euch den Umfang des Angebots noch einmal separat auf:

Nach diesem Feuerwerk an DLC vergeht manch einem die Lust an Anno 1800, so etwa YouTuber Writing Bull, der sich im GameStar-Podcast für einen echten Nachfolger ausspricht:

Nicht enthalten sind die kosmetischen Pakete für Anno 1800, die dem Aufbauspiel Verschönerungen hinzufügen, mit denen ihr eure Städte optisch aufwerten könnt. Für Annoholikern Géraldine gibt es 4 DLCs, die sie als Schönbauerin unbedingt braucht. Falls ihr euch unsicher seid, welche davon ihr haben müsst (etwa den kommenden Mittelalter-DLC), bieten wir euch eine Kaufberatung in unserem Übersichtsartikel:

12 3 Anno 1800 DLC-Rating Alle kosmetischen Pakete 2022 und welche sich wirklich lohnen

Liebäugelt ihr gerade mit dem Kauf oder habt ihr bereits zugeschlagen? Dann schreibt uns in den Kommentaren, welche DLCs ihr als erstes ausprobieren wollt. Und wenn ihr ein Veteran seid, der das Angebot nutzt, um sich mit bislang ausgelassenen Season Pässen einzudecken, geben wir im Guide Hilfe bei der Rückkehr nach Anno 1800.