Mit Witcher 3: Wild Hunt ist dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red ein Meisterwerk gelungen, sowohl was Gameplay, Charaktere und Storytelling anbelangt, als auch die Optik von Nilfgaard und den nördlichen Königreichen.

Die Messlatte für Cyberpunk 2077 hängt dementsprechend hoch, zumal es aus einer horizontalen, mittelalterlichen Fantasy-Welt in die Vertikale einer urbanen Dystopie geht. Um die Atmosphäre von Filmklassikern wie Blade Runner einzufangen, müssen die Entwickler daher vieles neu denken.

Der Fokus liegt dabei auf der neuen REDengine 3. Sie soll durch Global Illumination Night City bei Tag und Nacht, Regen und Neonlicht den nötigen Science-Fiction-Look verleihen. Im Interview mit MCV/Develop sprach Producer Richard Borzymowski über Herausfoderungen und Visionen.

"Wenn wir etwas erschaffen, in diesem Beispiel die Stadt, muss man zwei Versionen davon haben: die Stadt bei Tag und bei Nacht. Und nachts hat man all diese Neonlichter in der Stadt, vor allem nach Regenfällen oder so etwas.



Man könnte einfach die Geometrie für die Gebäude entwickeln und die Neonlichter darüber hinaus hinzufügen. Man hat den Shader des abtropfenden Wassers, aber das würde nicht so einen großen Eindruck erwecken, wie eine Globale Beleuchtung. Während der Entwicklung wollten wir also immer sicherstellen, dass wir diesen Wow-Faktor haben."