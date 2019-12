Auf kaum ein Spiel, das 2020 rauskommt, sind wohl so viele Spieler gespannt, wie auf Cyberpunk 2077. Offenbar zählen dazu auch die Minecraft-Bastler des Building-Teams Elysium Fire. Denn die haben in den letzten Wochen und Monaten kräftig an einem neuen Großprojekt geschraubt, dessen Ergebnis sich wirklich sehen lassen kann.

Das Team hat kurzerhand eine gewaltige Cyberpunk-Metropole im Klötzchen-Look errichtet, die von Night City inspiriert wurde, also der Spielwelt von Cyberpunk 2077.

In einem neuen Video könnt ihr euch das imposante Projekt im Zeitraffer anschauen. Darin wachsen zahlreiche Wolkenkratzer, Neon beleuchtete Werbetafeln und sogar Hologramme praktisch wie von selbst in die Höhe und formen so ein majestätisches Gesamtbild:

Bei der Version von Night City handelt es sich allerdings ausdrücklich nicht um die selben Version, die wir in Cyberpunk 2077 durchqueren werden. Die Stadt ist zwar laut des Teams eindeutig von Night City inspiriert, aber auch sie wissen noch nicht, wie die Stadt im Rollenspiel von CD Projekt Red letztlich genau aussehen wird.

Trotzdem beweisen die Bastler hinter dem Projekt ein beeindruckend gutes Auge für Details. So gibt es eigene Stadtviertel, wie etwa das Industriegebiet, einen Hafen und eine gewaltige Anlage voller Windkrafträder, um die Stromversorgung sicherzustellen. Alles selbstverständlich im Minecraft-eigenen Klötzchen-Gewand.

Das Klötzchen-Cyberpunk erscheint bald

Falls ihr nach dem Video Lust darauf bekommen habt, selbst einmal durch die Häuserschluchten von dieser Version von Night City zu flanieren, müsst ihr euch auch gar nicht mehr sonderlich lange gedulden. Das Projekt des Teams soll noch am 25. Dezember zum Download bereitstehen. Herunterladen könnt ihr das Projekt dann über die Planetminecraft-Seite von ElysiumFire.

Dann könnt ihr euch zumindest schon einmal in Minecraft auf den Weg machen, um die Gassen einer futuristischen Cyberpunk-Metropole zu erkunden. Vielleicht bereitet euch das ja schon ein wenig auf die echte Version von Night City vor, die wir zum Release von Cbyerpunk 2077, am 16. April 2020, besuchen können.

