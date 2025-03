BlizzCon kehrt 2026 zurück: Blizzards Kult-Messe kündigt überraschendes Comeback an, Termin steht

Die BlizzCon kehrt 2026 zurück und es wird garantiert auch Neuigkeiten zu Diablo 4 geben.

Blizzard lädt wieder zum großen Fan-Festival: Die BlizzCon 2026 findet am 12. und 13. September im Anaheim Convention Center statt. Nach einer längeren Pause kehrt das Event zurück, wir haben die ersten Details für euch

Ein Comeback mit großen Ambitionen

Die BlizzCon hat eine lange Tradition – seit 2005 zelebriert Blizzard hier seine Spiele, seine Community und natürlich große Neuankündigungen. Doch in den letzten Jahren wurde es still um das Event.

Die letzte reguläre BlizzCon in Präsenz fand 2019 statt, bevor die Pandemie für Absagen und digitale Ersatzveranstaltungen sorgte. 2023 kehrte die Messe in physischer Form zurück, allerdings mit abgespecktem Programm - besonders gut kam das damals nicht an:

10:01 So viele Worte, so wenig Inhalt: Die Blizzcon 2023

Autoplay

Jetzt will Blizzard aber wieder voll auffahren: Für 2026 verspricht das Unternehmen nicht nur die gewohnten Highlights wie die Eröffnungszeremonie, tiefere Einblicke in die Entwicklung, den Dunkelmond-Jahrmarkt und Community-Wettbewerbe, sondern auch neue Elemente, um das Event noch spektakulärer zu machen.

Details dazu gibt es noch nicht, aber Blizzard spricht von einer Veranstaltung, die »der Community würdig« sein soll – was nach einem umfangreichen Comeback klingt.

Was erwartet uns?

Natürlich stellt sich die Frage, welche Ankündigungen Blizzard für die BlizzCon 2026 in der Hinterhand hat. Eine erste große Enthüllung dürfte World of Warcrafts nächstes Add-on sein, das dann vermutlich Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen wird. Auch Neuigkeiten zu Diablo 4, Overwatch 2 oder vielleicht sogar einem völlig neuen Projekt könnten auf dem Plan stehen.

Da Microsoft Blizzard mittlerweile übernommen hat, bleibt zudem spannend, ob und wie sich die BlizzCon unter der neuen Führung verändert. Vielleicht gibt es ja gute Neuigkeiten für alle Gamepass-Abonnenten.

Wann gibt’s Tickets?

Blizzard hat noch keine Informationen zum Ticketverkauf veröffentlicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich auf BlizzCon.com registrieren, um keine Updates zu verpassen.

Ob Blizzards Kult-Messe an ihre früheren Erfolge anknüpfen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, welche Überraschungen der Publisher im Gepäck hat. Ein Warcraft 4 könnte die Fans maßlos begeistern und das Event zu einem echten Meilenstein machen – während Enttäuschungen à la Diablo Immortal eher für lange Gesichter sorgen würden.