Blood Bowl 3 landet auf Steam mit dem Gesicht im Rasen

Was haben sich Fans auf Blood Bowl 3 gefreut! Der Vorgänger mag vielleicht vielen Leuten überhaupt nichts sagen, aber herrje, was gibt es an Blood Bowl 2 viel zu lieben. Ähnlich wie bei Europa Universalis 4 versenken emsige Warhammer-Football-Trainer hier seit Jahren Abertausende von Spielstunden. Nur baut ihr eben kein Imperium auf, sondern zum Beispiel das perfekte Ork-Football-Team, um es gegen Vampire, Imperiale und Skaven auf den Rasen zu schicken.

Blood Bowl 3 hat es also eigentlich gar nicht so schwer. Bessere Grafik, ein paar neue Features ... doch die Realität sieht wohl anders aus. Mit größtenteils negativen Steam Reviews wird das Spiel gerade härter gesackt als die Eagles im Super Bowl.

Wieso bekommt Blood Bowl 3 so negative Reviews?

Die Kritik am Spiel lässt sich ganz gut zusammenfassen: Blood Bowl 3 wirkt unfertig. Entwickler Cyanide hatte sich entgegen ursprünglicher Ansagen bewusst gegen einen Early Access ausgesprochen und das Spiel nach Beta-Phasen am 23. Februar 2023 als Vollversion auf Steam an den Start gebracht. Hier seht ihr ganz gut, was euch erwartet:

1:07 Blood Bowl 3 zeigt, wie hart es auf dem fantastischen Football-Feld zugehen kann

Doch Blood Bowl 3 fühle sich - so die Kritik - wie ein klarer Rückschritt an. Die KI sei schlechter als im Vorgänger, alle Mannschaftsmitglieder sehen gleich aus, in puncto Team-Vielfalt, Performance, Technik und Co. laufe hier gar nichts rund. Steam-User Seik steht repräsentativ für den Großteil der Steam-Community:

Leider ist das Spiel in einem derart unzureichenden und unfertigen Zustand, dass man eine klare Kauf-Warnung aussprechen muss. Gegenüber Blood Bowl 2 hat sich lediglich die Grafik verbessert. Alles andere, aber auch wirklich alles, ist ansonsten schlechter geworden und das teilweise sogar deutlich:

- KI: komplette Katastrophe.

- Spielmenü: durch Online-Zwang und schlechter Server-Performance werden Inhalte nicht oder nur sehr langsam geladen.

- Solo-Inhalt: mäßige Kampagne, Solo-Ligen gegen die KI über mehrere Saisons sind nicht möglich!

- Team-Diversität:12 Teams, aber letztlich nur 9 wirklich unterschiedlich. Orks und Schwarzorks ... deren Ernst!?!

- Grafik: alle Spielfiguren der gleichen Klassen sehen absolut identisch aus.

- Shop: Individualisierungsoptionen sehr teuer, da zum Beispiel ein erworbener Helm nur einem Spieler gegeben werden kann. Eine komplette Mannschaft auszustatten würde etwa 5.000 Warpstone (50 Euro) kosten. Die günstigsten Gegenstände kosten 0,75 Euro jeder Spieler hat sechs Rüstungsteile.

- Bugs, Bugs, Bugs: Spiel hängt sich auf. Menüs werden nicht geladen. Ergebnisse werden nicht gezählt. KI hängt sich auf oder agiert so schlecht, dass jede Zufallsroutine bessere Ergebnisse liefern würde. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass die KI noch schlechter als in den Vorgängern sein könnte.

Vor allem der Echtgeld-Shop gießt für viele Fans Öl ins Feuer. Blood Bowl 3 brauche - so viele Stimmen - noch Monate, um in einen Zustand gepatcht zu werden, der den Kaufpreis von 30 Euro rechtfertige. Die wenigen positiven Kritiken betonen, dass mittlerweile bereits ein erster Patch einige Probleme angegriffen habe. Doch Blood Bowl 3 ist immer noch weit davon entfernt, in einen überdurchschnittlich positiven Wertungsbereich vorzustoßen.