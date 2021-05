Star Wars: Disney hat wohl große Pläne für neue Boba-Fett-Serie

Im Dezember 2021 geht nach The Mandalorian und The Bad Batch mit The Book of Boba Fett die nächste Star-Wars-Serie bei Disney Plus an den Start. Und nachdem manche glaubten, dass sich Temuera Morrisons Karriere als aufstrebender Gangsterboss auf nur eine Staffel beschränkt, gibt es nun neue Hoffnung.

Aktuellen (wenn auch unbestätigten) Infos zufolge können sich Fans möglicherweise auf mehrere Seasons der Boba-Fett-Serie freuen - wir liefern euch eine Übersicht.

Boba-Fett-Serie umfangreicher als gedacht?

Infos basieren auf Leaks: Dass mehrere Staffeln für The Book of Boba Fett geplant sein könnten, lässt sich auf einen Leak des Boba Fett Fanclubs zurückführen. Demzufolge trägt die Star-Wars-Serie den Arbeitstitel »Buccaneer«.



Jetzt wurde Marketing-Material veröffentlicht, welches »Buccaneer« mit dem Untertitel »Season 1« zeigt - was impliziert, dass es Pläne für mehrere Staffeln gibt. Dieses Material deckt sich außerdem mit Crew-Bekleidung, die Hauptdarsteller Temuera Morrison im April 2021 bei einer Signierstunde trug.

Daran entfachten sich natürlich sofort Spekulationen, dass The Book of Boba Fett entgegen ursprünglicher Berichte von IMDB über mehrere Staffeln hinweg laufen könnte. Der Filmdatenbank zufolge sei das Star-Wars-Projekt eine sieben Folgen umfassende Miniserie, die in sich geschlossen sei. Leser sollten dabei jedoch bedenken, dass IMDB auch nicht immer mit offiziell bestätigten Informationen arbeiten.

Link zum Twitter-Inhalt

Disneys Bestätigung steht noch aus: Natürlich sollten Fans allemal abwarten, was Lucasfilm offiziell zu The Book of Boba Fett verkünden. Möglicherweise hängt die Entscheidung auch vom Erfolg der Serie ab. Zumindest aktuell stehen die Zeichen jedoch gut, dass uns Temuera Morrison in mandalorianischer Rüstung noch länger erhalten bleibt.

Die wichtigsten Infos zu The Book of Boba Fett

Wann startet die Boba-Fett-Serie? The Book of Boba Fett soll im Dezember 2021 auf Disney Plus starten. Einen exakten Release-Termin gibt es derzeit nicht, Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Worum geht's in der Boba Fett-Serie? Die Post-Credits-Szene der zweiten Staffel The Mandalorian deutete bereits an, wohin die Reise des Kopfgeldjägers geht: Bei seiner Rückkehr in Jabbas Palast erschoss Fett kaltblütig Bib Fortuna und nahm dessen Platz auf dem Thron ein. Wir rechnen damit, dass sich The Book of Boba Fett darum dreht, wie der Anti-Held die Macht über die Unterwelt Tatooines an sich reißt und ein eigenes Verbrechersyndikat aufbaut.

Wer tritt in der Boba-Fett-Serie auf? Neben Temuera Morrison als Boba Fett kehrt Ming-Na Wen als Kopfgeldjägerin Fennec Shand für das neue Disney-Plus-Projekt zurück. Gerüchten zufolge soll ebenso Timothy Olyphant als Cobb Vanth auftreten, sogar von einer Rolle von Pedro Pascal als Din Djarin ist die Rede.

Wer ist hinter den Kulissen verantwortlich? Wie schon bei The Mandalorian zeichnen sich Jon Favreau und Dave Filoni für The Book of Boba Fett hauptverantwortlich. Unterstützt werden sie dieses Mal von Regisseur Robert Rodriguez, der bereits Boba Fetts explosive Rückkehr in Staffel 2 von The Mandalorian in Szene setzte.

Wann geht es mit The Mandalorian weiter? Entgegen ursprünglicher Vermutungen wird The Book of Boba Fett nicht die dritte Staffel von The Mandalorian, sondern eine eigenständige Serie. The Mandalorian soll aber ebenfalls fortgesetzt werden - eine dritte und vierte Staffel wurden bereits inoffiziell bestätigt. Angeblich wird Season 3 von The Mandalorian bereits seit April 2021 gedreht, was einen Start im Frühjahr 2022 auf Disney+ ermöglichen würde.

248 15 Mehr zum Thema The Mandalorian: So geht es mit Staffel 3 weiter

Falls ihr euch neben The Book of Boba Fett und The Mandalorian für alle weiteren Star-Wars-Filme und -Serien interessiert, an denen Disney aktuell arbeitet, haben wir eine praktische Übersicht für euch parat. Klickt am besten selbst einfach mal rein.