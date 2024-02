Borderlands: 3 Jahre nach Drehende gibt’s erste Bilder zum Film, doch Fan-Reaktionen fallen vernichtend aus

Mit Borderlands kommt eine legendäre Loot-Shooter-Reihe tatsächlich auf die große Leinwand. Fans zeigen sich bisher aber eher skeptisch.

Eli Roth bringt Borderlands in die Kinos. Am 8. August 2024 startet der Sci-Fi-Actionfilm mit Cate Blanchett, Jaime Lee Curtis, Kevin Hart und Jack Black in den Kinos.

Borderlands hat schon einen holprigen Weg hinter sich

Dabei hat Borderlands ganz schön lange auf sich warten lassen: Der Dreh wurde eigentlich schon im Juni 2021 beendet, doch im Nachgang gab es zahlreiche Probleme. So wurde die Postproduktion erheblich durch die Corona-Pandemie ausgebremst, während Regisseur Eli Roth (Hostel, Cabin Fever) für umfangreiche Nachdrehs nicht länger zur Verfügung stand.

Da Eli Roth mit seinem im November 2023 veröffentlichten Horrorfilm Thanksgiving beschäftigt war, sprang für ihn Tim Miller (Deadpool) ein. Jetzt steuert Borderlands aber endlich auf seinen Kinostart am 8. August 2024 zu - und darauf bereiten nun erste Bilder vor.

Die ersten offiziellen Bilder zu Borderlands

Das offizielle Poster und die Bilder zum Film zeigen schon mal den Cast ihren Borderlands-Rollen, ein erster Trailer soll übrigens heute folgen - hier ein kompakter Überblick:

Cate Blanchett (Der Herr der Ringe, Thor: Ragnarok) als Lilith

(Halloween, True Lies) als Tannis Kevin Hart (Ride Along, Central Intelligence) als Roland

(Ride Along, Central Intelligence) als Roland Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War, Ahsoka) als Tiny Tina

(Avengers: Infinity War, Ahsoka) als Tiny Tina Florian Munteanu (Creed, Shang-Chi) als Krieg

(Creed, Shang-Chi) als Krieg Jack Black (School of Rock, Kung Fu Panda) als Claptrap

Die Begeisterung hält sich in Grenzen

Die ersten Reaktionen auf das neue Material fallen jedoch alles andere als euphorisch aus. Nicht nur die Bilder, sondern auch die Wahl des Casts und des Regisseurs sorgen für allgemeines Stirnrunzeln. Dass Borderlands bereits eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich hat, stimmt ebenfalls nicht gerade zuversichtlich.

Wir haben ein paar aussagekräftige Reaktionen vom movies-Subreddit für euch gesammelt:

Dieser Cast ergibt keinen Sinn. Lol. - BubiBalboa

- BubiBalboa Genau das wollte ich auch gerade sagen, diese Besetzung ist eine Katastrophe! Jack Black ist wahrscheinlich der einzige, der dabei irgendwo Sinn ergibt. - FireVanGorder

- FireVanGorder Ich kann Kevin Hart als Roland einfach nicht ernst nehmen. - NoCulture3505

- NoCulture3505 Die Kombination aus DIESER Marke, DIESEM Cast und DIESEM Regisseur ist für mich aus irgendeinem Grund einfach nur witzig. Was für ein Durcheinander. [...] - odiin1731

- odiin1731 Schreibt vielleicht nicht auf das Poster, dass die Produzenten von Uncharted, Spider-Man und Venom [für diesen Film] verantwortlich sind. - redvelvetcake42

- redvelvetcake42 Das sieht wie eine Porno-Parodie aus. - Here4Us

Was Borderlands zu bieten hat, erfahren wir spätestens am 8. August 2024. Mehr dazu, was das aktuelle Kinojahr zu bieten hat, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von den ersten Bildern zum Borderlands-Film von Eli Roth (und Tim Miller)? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Kino-Adaption? Freut ihr euch darüber, dass die kultige Shooter-Reihe auf die große Leinwand kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!