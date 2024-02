Große Überraschung bei Dune 2: Der Auftritt eines Stars wurde bis jetzt geheim gehalten!

Anya Taylor Joy verschlägt es 2024 gleich zweimal in die Wüste: Für Dune 2 und Furiosa: A Mad Max Saga. Bildquelle: Warner Bros.

Der Kinostart von Dune: Part Two lässt nicht mehr lange auf sich warten: Ab dem 29. Februar 2024 läuft das heiß erwartete Sci-Fi-Sequel endlich auf der großen Leinwand. Ursprünglich hätte es sogar schon Ende 2023 soweit sein sollen. Umso beeindruckender, dass der Auftritt eines großen Stars bis jetzt geheim gehalten wurde.

Anya Taylor-Joy spielt überraschend in Dune: Part Two mit

Bei der Premiere des Films am 15. Februar in London wurde nämlich überraschend enthüllt, dass Anya Taylor-Joy in Dune 2 eine Rolle spielt - was unter anderem Variety bestätigt.

Die Darstellerin aus Furiosa: A Mad Max Saga, Das Damengambit, The Witch oder Last Night in Soho gesellte sich auf dem roten Teppich zum Cast aus Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Austin Butler und Co. Bilder von der Premiere findet ihr zum Beispiel hier:

Wen Anya Taylor-Joy in Dune: Part Two spielt, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Allerdings wird über ihre Rolle im neuen Film von Regisseur Denis Villeneuve bereits fleißig spekuliert - gerade in Anbetracht der Pläne, den Roman Dune: Messiah als dritten Kinofilm zu verfilmen.

Seid in den folgenden Zeilen vor Spoilern gewarnt! Schaut vielleicht an dieser Stelle nochmal den offiziellen Trailer zu Dune: Part Two, während ihr euch eure Entscheidung weiterzulesen gut überlegt.

Wen könnte Anya Taylor-Joy in Dune 2 spielen?

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Es wird unter anderem darüber spekuliert, dass die Schauspielerin Alia Atreides spielt - die Tochter von Leto (Oscar Isaac) und Jessica (Rebecca Ferguson). Alia wird erst geboren, als Jessica und Paul (Timothée Chalamet) bereits bei den Fremen leben. Bei einem speziellen Ritual trinkt die noch schwangere Jessica das sogenannte Wasser des Lebens - eine giftige Ausscheidung von jungen Sandwürmern, das entsteht, wenn diese ertränkt werden. So wird Jessica zu einer Ehrwürdigen Mutter der Bene Gesserit und erlangt die Erinnerungen aller Ehrwürdigen Mütter, die vor ihr kamen. Durch das Ritual wird aber auch Alia Atreides noch vor ihrer Geburt die Erinnerungen der Bene Gesserit, was sie zu einem besonderen (und ziemlich gruseligen) Kind macht. Die zweite Hälfte der direkten Romanvorlage von Dune 2 spielt vier Jahre nach Alias Geburt, weswegen Pauls Schwester auch im Film eine Rolle spielen könnte. In der ersten Dune-Verfilmung von 1984 wurde Alia noch von einer Kinderdarstellerin gespielt. Denis Villeneuve könnte für die Rolle einen anderen Weg einschlagen und das Outfit von Anya Taylor-Joy ihre Rolle als Alia Atreides im Film andeuten. Da Alia eine tragende Rolle in Dune: Messiah und damit auch potenziell in Dune 3 spielt, bereitet Regisseur Denis Villeneuve vielleicht so direkt seinen dritten geplanten Film vor.

Mehr über Anya Taylor-Joys Rolle in Dune 2 erfahren wir spätestens zum 29. Februar 2024, sobald der Film in den Kinos startet. Was jetzt schon zu Dune 3 und auch der für dieses Jahr geplanten TV-Serie bekannt ist, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was glaubt ihr: Wen spielt Anya Taylor-Joy in Dune 2 und ist vielleicht auch an unserer Theorie zu ihrer Rolle etwas dran? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Part Two? Würdet ihr euch über einen dritten Kinofilm von Denis Villeneuve freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!