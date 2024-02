Gladiator: Nach 24 Jahren startet Teil 2 in den Kinos und erstes Material hat dem Filmstudio »die Socken ausgezogen«

Gladiator 2 kommt - allerdings ohne Russell Crowe und dafür von Ridley Scott. Bildquelle: Paramount Pictures

Am 21. November 2024 werden wir (hoffentlich) gut unterhalten, denn zu diesem Termin startet Gladiator 2 in den Kinos. Regisseur Ridley Scott persönlich verantwortet nach über 20 Jahren die Fortsetzung, die an die Geschichte von Maximus Decimus Meridius anknüpft.

Ridley Scott begeistert das Filmstudio mit Gladiator 2

Aktuell lassen offizielle Bilder oder gar ein Trailer noch auf sich warten, doch offenbar scheint Gladiator 2 definitiv von sich überzeugen zu können. Denn Deadline will aus eigenen Quellen erfahren haben, dass erstes Material zum Film die Verantwortlichen des Studios Paramount Pictures umgehauen hat.

Die Dreharbeiten von Gladiator 2 endeten im Januar 2024 (nach einer Zwangspause während des großen Hollywood-Streiks im letzten Jahr) und aktuell befindet sich der Film in der Postproduktion. Tatsächlich gab es schon kurz nach dem Start von Teil 1 Ideen und Pläne für ein Sequel, realisiert wird die Fortsetzung allerdings erst jetzt.

Falls ihr jetzt ein wenig nostalgisch werdet, findet ihr hier den offiziellen Trailer zu Gladiator 1:

Was ihr sonst zu Gladiator 2 wissen solltet

Russell Crow kehrt nicht als Maximus zurück (auch wenn ursprünglich sogar darüber nachgedacht wurde) und auch auf Djimon Hounsou als Juba müssen Gladiator-Fans verzichten. Die Geschichte des Sequels spielt sich knapp 25 Jahren nach der des ersten Teils ab und widmet sich zahlreichen neuen Charakteren, aber auch ein paar alten Bekannten.

Die Handlung dreht sich jetzt um Lucius (Paul Mescal) und damit dem Neffen von Lucilla (Connie Nielsen) und Neffen von Commodus (Joaquin Phoenix). Ridley Scott ließ durchblicken, dass Lucius 15 Jahre in der Wildnis gestrandet war, sich von seiner Mutter entfremdet hat und nun seinen Platz in der römischen Gesellschaft zurückerobern muss.

Neben Paul Mescal und Connie Nielsen treten in Gladiator 2 unter anderem noch Pedro Pascal (The Mandalorian), Denzel Washington (The Equalizer), Joseph Quinn (Stranger Things), Derek Jacobi (Gladiator) und Matt Lucas (Little Britain) auf.

Was haltet ihr davon, dass 24 Jahre nach Gladiator Ridley Scott persönlich einen zweiten Teil in die Kinos bringt: Freut ihr euch über die Fortsetzung oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Gladiator 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!