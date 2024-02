Deadpool & Wolverine hat schon jetzt einen beeindruckenden Rekord gebrochen!

Deadpool 3 startet erst am 26. Juli 2024 in den Kinos, bricht aber schon jetzt Rekorde. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Deadpool soll und will Marvel retten - daraus macht der Söldner mit der großen Klappe schon im ersten Trailer zu seinem neuen Film kein Geheimnis. Und es sieht ganz danach aus, als würde sich Deadpool 3 beziehungsweise Deadpool & Wolverine auf einem guten Weg befinden.

Der meistgeschaute Trailer aller Zeiten

Denn Marvel gab jetzt bekannt, dass der erste Teaser zu Deadpool & Wolverine innerhalb von 24 Stunden über 365 Millionen Aufrufe sammeln konnte.

Das macht den Ausblick auf Deadpool 3 schon jetzt zum meistgeschauten Trailer aller Zeiten! Damit bricht Deadpool & Wolverine nicht nur einen dicken Rekord, sondern entthront auch einen ganz anderen Marvel-Film.

Zuvor konnte sich Spider-Man: No Way Home mit 355 Millionen Clicks mit dieser Auszeichnung rühmen, die sogar zwei Trailer zu Avengers: Endgame (jeweils 289 und 268 Millionen) und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (257 Millionen) hinter sich lassen (via Statista).

Was ihr sonst zu Deadpool & Wolverine wissen solltet

Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli 2024 in den Kinos und wird der erste Film des Marvel Cinematic Universe mit einem harten R-Rating. Soll heißen: Bei dem Wiedersehen mit Ryan Reynolds als Wade Wilson geht es voraussichtlich genauso rau und brutal zu, wie in den zwei vorangegangenen Filmen.

Einen Vorgeschmack darauf gibt bereits der erste Trailer:

2:25 Deadpool hält im Trailer zu Deadpool & Wolverine nicht viel von der vierten Wand

Deadpool 3 ist außerdem der einzige Film des Marvel Cinematic Universe, der 2024 in den Kinos anläuft. Ursprünglich hätten auch Thunderbolts und Captain America 4: Brave New World dieses Jahr erscheinen sollen, die wurden jedoch auf 2025 verschoben.

Mit Deadpool & Wolverine schafft Wade Wilson den Sprung ins Marvel Cinematic Universe und bringt dabei sogar Hugh Jackman in der Rolle von Wolverine zurück. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einer ganzen Palette an alten Bekannten - nur auf einen Fanliebling müssen wir verzichten.

Habt ihr den ersten Trailer zu Deadpool & Wolverine bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat er euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den einzigen Film des Marvel Cinematic Universe, der 2024 in den Kinos startet? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen MCU-Filmen und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!