Flop mit Ansage: Der Borderlands-Film legt zum Kinostart eine spektakuläre Bruchlandung hin

Auweia. Bildquelle: Lionsgate

Das sieht für Borderlands alles andere als gut aus: Während sich deutsche Shooter-Fans noch bis zum 22. August 2024 gedulden müssen, ist die Spieleverfilmung von Eli Roth in den USA bereits angelaufen. Doch nach den vernichtenden Kritiken rennt so gut wie niemand die Kinosäle ein, wie ein Blick auf das aktuelle Einspielergebnis zeigt.

Borderlands ist auf dem besten Weg zu einem massiven Flop

Einem Bericht von Variety zufolge konnte Borderlands an seinem Startwochenende allein in den USA lediglich 8.8 Millionen US-Dollar einspielen. Mit den Einnahmen aus anderen Ländern, wo der Film bereits gestartet ist, kommt Borderlands auf ein aktuelles Einspielergebnis von insgesamt 17 Millionen Dollar weltweit.

Bei großen Blockbustern ist gerade das erste Startwochenende entscheidend, während die Zahlen eines jeden Films danach für gewöhnlich nachlassen. Zum direkten Vergleich: Andere mäßig erfolgreiche Spieleverfilmungen wie zum Beispiel Assassin’s Creed oder Hitman von 2007 kamen zu ihren jeweiligen Startterminen zumindest noch mit besseren Zahlen daher.

Ein katastrophales Ergebnis für Borderlands, vor allem in Anbetracht der Produktionskosten: Laut Deadline soll der Film alleine ein Budget von circa 115 Millionen US-Dollar verschlungen und zusätzliche 30 Millionen im Marketing gekostet haben. Zumindest aktuell sieht es nicht danach aus, als könnte Borderlands das wieder einspielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein Flop mit Ansage?

In Anbetracht der vernichtenden Kritik am Film kommt dieses Ergebnis allerdings nicht allzu überraschend. Denn der Borderlands-Film stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Der Dreh wurde eigentlich schon im Juni 2021 beendet, die Postproduktion durch die Corona-Pandemie allerdings massiv ausgebremst.

Für die umfangreichen Nachdrehs stand Eli Roth dann nicht länger zur Verfügung und für ihn sprang Tim Miller ein. Erst 2024 schlugen dann erste Bilder und Trailer auf, die bei Spiele-Fans und Kinogängern alles andere als gut ankamen - alleine schon das Casting bekannter und beliebter Figuren sorgte für reichlich Kritik.

2:53 Der erste Kino-Trailer zu Borderlands zeigt: Hier ist Guardians of the Galaxy das große Vorbild

Autoplay

Pressevertreter zerrissen Borderlands vor wenigen Tagen in der Luft: Aktuell steht der Film auf Rotten Tomatoes bei einem Durchschnittswert von mageren 8 Prozent. Zuschauer werden mit 51 Punkten im Vergleich wesentlich großzügiger. Auf Metacritic zeichnet sich mit 27 Punkten ein ähnlich düsteres Bild.

Am 22. August startet Borderlands dann endlich(?) auch in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr euch also selbst davon überzeugen, was der Film zu bieten hat - und was nicht.

Schaut ihr euch den Borderlands-Film im Kino an oder wartet ihr lieber den Release bei Streamingdiensten ab? Oder verzichtet ihr sogar gänzlich darauf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!