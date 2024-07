Warhammer 40K: Die Amazon-Verfilmung mit Henry Cavill könnte jetzt plötzlich doch scheitern

Fans müssen gerade um die geplante Amazon-Verfilmung von Warhammer 40K mit Henry Cavill bangen. Bildquelle: Netflix

Warhammer 40K soll zu einem Film oder einer TV-Serie werden. Dafür ist Amazon am Drücker, während Henry Cavill nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera eine wichtige Rolle übernehmen soll. Doch jetzt steht das heiß erwartete Projekt plötzlich auf sehr wackeligen Beinen.

Wieso die Warhammer-40K-Verfilmung jetzt auf der Kippe steht

Was genau ist passiert? Die Rechteinhaber Games Workshop haben eigentlich einen Deal mit Amazon geschlossen, der dem Konzern ermöglicht, Filme und TV-Serien im Warhammer-Universum zu produzieren. Das hat schon mehrere Monate an Arbeit verschlungen und eigentlich schien alles in trockenen Tüchern.

Doch jetzt verrät Games Workshop in einem neuen Finanzbericht (via IGN), dass die Vereinbarung bereits wieder im Dezember 2024 enden könnte. Denn bis dahin müssen sich Amazon und Games Workshop auf sogenannte kreative Richtlinien einigen – was bisher nicht passiert ist.

Sollte in den verbleibenden fünf Monaten keine Einigung erzielt werden können, wird es vorerst keine Filme und TV-Serien zu Warhammer 40K geben und das, obwohl Amazon gerade die Exklusivrechte an der Marke innehat.

Games Workshop verspricht, Fans mit Updates auf dem Laufenden zu halten. Die Frist, bis sich beide Konzerne noch auf gemeinsame kreative Richtlinien einigen können, ist mit fünf Monaten definitiv eine sportliche. Wer Warhammer 40K und/oder Henry Cavill liebt, kann gerade nur abwarten und die Daumen drücken.

6:05 Warhammer 40K: Space Marine 2 - Neuer Trailer zeigt 6 Minuten Gameplay und endlose Gegnerhorden

Warhammer 40K ist Henry Cavills großes Herzensprojekt

Warhammer 40K soll neben Highlander eigentlich das nächste große Ding mit Henry Cavill werden. Der 41-jähriges ist für seine Leidenschaft, die er für das fiktive Sci-Fi-Universum aufbringt, berühmt-berüchtigt, die Arbeit an der Amazon-Verfilmung bezeichnete Henry Cavill als Highlight seiner Karriere .

Gegenüber IGN verriet Cavill noch Anfang 2024:

Dass ich diese Möglichkeit habe, ist das größte Privileg meiner professionellen Karriere. Ich kann nicht zu viel verraten, wir befinden uns immer noch am Anfang. Aber die Gelegenheit zu haben, [Warhammer 40K] auf den Bildschirm zu bringen und dabei selbst am Steuer zu sein, damit es so vorlagengetreu wie möglich wird, ist für mich essenziell. [Mit Warhammer 40K] habe ich mich schon als Kind beschäftigt. Das ist das Zeug, von dem ich jede freie Minute geträumt habe und ich immer noch als Erwachsener träume – und das darf ich zum Leben erwecken! Für mich gibt es keinen besseren Grund, dass ich Teil der Filmindustrie geworden bin, als so etwas zu tun!

Ob Warhammer 40K unter Amazon zu einem Film oder einer TV-Serie werden soll, ist aktuell nicht bekannt. Ebenso liegt ein potenzieller Release-Termin in weiter Ferne.

Zuletzt hatte Henry Cavill mit seinen Rollen nicht allzu viel Glück. Als Superman durfte der Schauspieler nicht für das neue DC-Universum unter James Gunn zurückkehren. Bei The Witcher stieg Cavill nach Staffel 3 aus, an seine Stelle rückt jetzt Liam Hemsworth.

Und auch beide 2024 erschienenen Actionfilme, an denen Henry Cavill beteiligt ist, floppten an den Kinokassen: Argylle und The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.