Comeback für Buffy: Sarah Michelle Gellar wird wieder zur Vampirjägerin wie vor 20 Jahren

Sarah Michelle Gellar kehrt als Vampirjägerin Buffy zurück. Bildquelle: Warner Bros.

Vampirjägerin Buffy kehrt mit einer Revival-Serie zurück. Die Serie soll über 20 Jahre nach ihrem Abschluss nun ein neues Kapitel bekommen. Wie Deadline berichtet, entsteht aktuell eine Pilot-Folge im Auftrag von Streaming-Ambieter Hulu und Buffy-Darstellerin Sarah Michelle Gellar ist bereits an Bord.

Ob neben Gellar noch weitere Darsteller den Original-Serie zurückkehren, ist aktuell unbekannt. Dazu zählen beispielsweise Alyson Hannigan (How I Met Your Mother) als Willow oder David Boreanaz (Bones, SEAL Team) als Angel.

Die Regie soll Chloe Zhao (Eternals) übernehmen, die 2020 für das Drama Nomadland zwei Oscars (Bester Film, Beste Regie) gewann.

Laut Deadline begannen die Gespräche, nachdem Gellar selbst in einem Interview zum Dexter-Prequel Original Sin über ein Buffy-Reboot sprach. Die Schauspielerin sagte Ende 2024 in der Drew Berrymore Show:

Es ist lustig, ich habe immer Nein gesagt, weil es in seiner Blase so perfekt ist. Aber wenn man Sex and the City und Dexter sieht und erkennt, dass es auch anders geht, dann denkt man: Na ja, vielleicht.