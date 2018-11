Call of Duty: Black Ops 4 als Vollversion - Jetzt bei allen ONE GameStar-PCs mit Core i7

Call of Duty steht für Action und hohe Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit fügt sich gut in den neuen Battle Royale-Modus »Blackout« ein. Aus kleinen Karten mit wenigen Spielern wird eine riesige Map mit dutzenden Gegnern. Zusätzlich hat Treyarch das Heilungssystem überarbeitet: Solltet ihr Schaden erleiden, müsst ihr euch nun manuell eine Spritze injizieren.

Neugierig? Mit einem neuen One GameStar-PC erhaltet ihr jetzt einen Key für die Vollversion von Black Ops 4. Euer neuer GameStar-PC braucht dazu nur ein Intel Core i7 ohne Multiplikatorsperre, also mit K- oder X-Kürzel am Namensende. Die entsprechenden Gaming-PCs findet ihr weiter unten.

Shooter-Hammer mit Battle Royale-Modus

Seit Jahren ist Call of Duty für gutes und schnelles Gunplay bekannt. Speziell im Multiplayer überzeugt der Shooter konstant eine riesige Anzahl an Spielern. Bereits nach der Beta des neuen Battle Royale-Modus »Blackout« war sich die GameStar-Redaktion mit Twitch-Streamern wie »Shroud« und »Choco Taco« einig: Die Platzhirsche PUBG und Fortnite müssen sich warm anziehen.

Blackout setzt das Battle Royale-Spielprinzip mit beeindruckenden neuen Aspekten wie Helikoptern und modern designten Waffen um. Für Fans des Genres eine Erneuerung, die man nicht verpassen sollte, und für alle anderen vielleicht ein spannender Einstieg

Wer lieber im Solo spielt, bekommt mit Black Ops 4 zwar keine zusammenhängende Kampagne, aber mehrere Einzelmissionen mit ungefähr zehn Stunden Spielzeit.

Bestseller ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit neuer GeForce RTX 2080

Die Vollversion von Call of Duty Black Ops 4 gibt es jetzt bei den ONE GameStar-PCs. Unser Bestseller ONE GameStar-PC Ultra Xtreme gehört auch dazu. Angetrieben von Intels limitiertem Jubiläums-Prozessor Core i7 8086K mit bis zu 5,0 GHz liefert der Ultra Xtreme beste Ergebnisse bei auch bei neuesten Spielen.

Dazu kommt die Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 OC aus NVIDIAs neuer Grafikkartengeneration mit Raytracing für bessere Licht- und Spiegeleffekten eine besonders raffinierte Kantenglättung mit Cloud-Unterstützung namens DLSS. Außerdem hat der ONE GameStar-PC Ultra Xtreme 16 GB RAM, eine 500 GB große SSD und 2.000 GB große Festplatte

Championship Edition mit Geforce RTX 2070

Zu der ONE GameStar-PC Championship Edition erhaltet ihr die Vollversion von Call of Duty: Black Ops auch dazu. Die limitierte Sonderedition aus der Familie der GameStar-PCs ist besonders hart kalkuliert und schlägt alle vergleichbaren Modelle in Preis-Leistung.

Das Leistungs-Trio bestehend aus der von Werk übertakteten RTX 2070, dem Intel Core i7 8700k mit bis zu 4,7 GHz und dem 16 GB Arbeitsspeicher mit 3.000 MHz beschleunigt euren neuen Gaming-PC ins High-End-Niveau. Den Leistungs-Kracher erhaltet ihr schon für 1899€.

Call of Duty 4 Black Ops gibt es außer beim Ultra Xtreme und der Championship Edition noch bei allen anderen Ultra- und TITANs mit Core i7 und GeForce RTX, die keine Wünsche von anspruchsvollen Gamern offen lassen:

ONE GameStar-Notebooks mit Intel Core i7

Den Gaming-PC für unterwegs findet ihr in den GameStar-Notebooks mit Intel-CPU und GeForce-GTX-Grafikkarte. Alle Notebooks kommen jetzt ebenfalls mit der Vollversion von Call of Duty: Black Ops 4 zu euch ins Haus. Dabei gehen wir bei keinem Model Kompromisse ein und haben in jedes Notebook einen Intel Core i7 verbaut mit einem Boosttakt von bis zu 4,1 GHz. Das GameStar-Notebook Xtreme 17 trumpft sogar mit dem Intel Core i7 8700K auf und macht bis zu 4,7 GHz möglich.

Eure Lieblings-Spiele finden neben dem vorinstalliertem Windows 10 auf den SSMs der Notebooks ausreichend Platz. Dazu kommt noch eine große HDD für alles Weitere.

Darum GameStar-PCs

Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, ihre hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet.

Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen. Ist der PC angekommen heißt es: Plug and play!

