Eigentlich passend, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 vor allem das Unterwasser-Gameplay verbessert, denn schon vor Release treiben immer Leaks an die Oberfläche. Okay, ab hier keine schlechten Wortwitze mehr, reden wir über angebliche Fakten: Der Dataminer orange man will im Code der Closed Alpha von Call of Duty Warzone Mobile haufenweise Infos zu neuen Maps, Modi, Waffen und mehr gefunden haben, die letztlich auch für Modern Warfare 2 geplant sind.

Wie immer gilt: Genießt solche Leaks mit Vorsicht - und wir werden hier bei uns keine Bilder teilen, die ausdrücklich nicht zur Veröffentlichung freigegeben sind. Aber zumindest die wichtigsten Leak-Infos wollen wir für euch anreißen.

Maps und Waffen in Modern Warfare 2

Im Code wollen die Leaker sieben Multiplayer-Karten gefunden haben, darunter vier für den regulären 6v6-PvP und drei für den großen Ground-War-Modus, der für Infinity Ward wie bei Modern Warfare (2019) als Testballon fungiert, um aus den einzelnen Karten die neue Warzone-Map zusammenzusetzen. Reden wir erstmal über die regulären Karten:

Grand Prix : Eine Rennstrecke ähnlich wie die Miami-Map von Hitman 2, nur spielt diese hier in Asien.

: Eine Rennstrecke ähnlich wie die Miami-Map von Hitman 2, nur spielt diese hier in Asien. Oil Field : Eine Ölplantage im Wüstenszenario.

: Eine Ölplantage im Wüstenszenario. Museum : Ein Kunstmuseum.

: Ein Kunstmuseum. Saba: Bisher gibt's hierzu bloß einen Codenamen. Wirkt auf den ersten Blick wie ein Plaza in einer arabischen Stadt.

Ground War:

Hydro : Eine üppige Felsenregion, die in der Mitte von einem tiefen Fluss durchzogen wird, der das neue Unterwasser-Gameplay fördern wird.

: Eine üppige Felsenregion, die in der Mitte von einem tiefen Fluss durchzogen wird, der das neue Unterwasser-Gameplay fördern wird. Fishtown : Ein Fischerdorf mit Leuchtturm, ebenfalls in einem eher nahöstlichen Szenario.

: Ein Fischerdorf mit Leuchtturm, ebenfalls in einem eher nahöstlichen Szenario. Sira: Wirkt wie ein größerer Forschungs- oder Flughafenkomplex.

Auch eine Liste der Waffen von Modern Warfare 2 soll schon im Code stecken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neben den neuen Waffen gibt es auch ein mutmaßliches erstes Bild von Treyarchs Call of Duty für 2024 (angeblich soll ja 2023 kein neues CoD erscheinen), außerdem ein paar Infos zu neuen Modi, Perks und so weiter. Diese Buzzwords lassen sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich einordnen, wir empfehlen euch also, einfach bis zur ersten Beta abzuwarten und bis dahin das erste offizielle Gameplay zu gucken:

Oder ihr stöbert euch durch unser eigenes erstes Gameplay-Fazit zu CoD Modern Warfare 2, denn unser Shooter-Experte Phil Elsner adressiert die ganze Strategie, die Activision und Infinity Ward hier für die Zukunft von Call of Duty verfolgen.