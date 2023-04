CoD Warzone 2: »Entwickler haben dreist gelogen«, behauptet großer Streamer, was ist dran?

Die neue Sniper von Season 3 sorgt bei Dr Disrespect für einen Wutausbruch.

Dr Disrespect hält sich mit Kritik an Call of Duty selten zurück, um es mal milde auszudrücken. Sein neuester Ausbruch bezieht sich auf die aktuelle Season 3 in Warzone 2: Der Streamer wirft den CoD-Entwicklern vor, sie hätten die Fans bewusst belogen und getäuscht.

Was genau ist passiert und hat Dr Disrespect mit seinen Behauptungen recht?

Die angebliche Sniper-Lüge

Stein des Anstoßes ist die neue Sniper FJX Imperium (die eigentlich gar nicht neu ist, sondern aus den Vorgängern zurückkehrt). Sie wurde von den CoD-Entwicklern als One-Shot-Waffe angekündigt, also eine Waffe, die Gegner mit einem einzigen Kopf- oder Oberkörpertreffer zu Boden schickt.

Fans von Warzone 2 hatten lange auf die Rückkehr von solchen One-Shot-Snipern gehofft, entsprechend begeistert wurde die Ankündigung aufgenommen. Die FJX Imperium ist inzwischen im Multiplayer und Battle Royale verfügbar - was ist also Dr Disrespects Problem mit der Waffe?

In einem Video schimpft er darüber, dass die FJX Imperium nur mit einer bestimmten Munitionsart One-Shot-Kills schafft, in ihrer Standardversion aber nicht. In seinen Augen sollte die Waffe das auch ohne Aufsätze können.

Sein Streamer-Kollege TimTheTatman stimmt ihm zwar grundsätzlich zu, findet aber nicht, dass man den Entwicklern Lügen vorwerfen kann - da die Waffe mit der richtigen Munition ja wie versprochen funktioniert. Dr Disrespect hält dagegen:

Ich will meine verdammte Sniper nicht erst feintunen müssen. Alle Sniper sollten standardmäßig One-Shot-Kills sein. Die verarschen uns, die lügen. Die verarschen uns mit ihrer Erklärung zu One-Shot-Snipern.

Ob der Grundschaden der FJX Imperium in kommenden Updates eventuell angepasst wird, ist nicht bekannt. Aber keine Sorge, mit unserem Build-Guide fegt ihr auch so alles vom Schlachtfeld!

Eure Meinung zählt! Wie seht ihr die Sache? Sollten alle Sniper Rifles in Call of Duty One-Shot-Kills schaffen, auch ganz ohne Aufsätze? Stimmt ihr Dr Disrespects lautstarken Vorwürfen zu oder findet ihr seine Kritik an den Entwicklern überzogen? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wie ihr zu der aktuell sehr hitzigen Debatte steht.