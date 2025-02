Captain America 4 startet stark in den Kinos, doch die größte Herausforderung kommt erst noch

Der Kampf gegen den Roten Hulk (Harrison Ford) weiß Marvel-Fans durchaus zu begeistern - aber auch langfristig? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Da soll noch jemand behaupten, dass Sam Wilson nicht das Zeug zu Captain America hat: Mit seinem ersten Solo-Film im Marvel Cinematic Universe konnte Anthony Mackie am Startwochenende weltweit über 192,4 Millionen US-Dollar einspielen!

Das sieht schon mal ganz gut aus!

Alleine in Deutschland kommt der vierte Cap-Film Bisher auf ein Einspielergebnis von 3,3 Millionen Euro bei circa 269.000 verkauften Tickets - wie aus der offiziellen Pressemeldung hervorgeht.

Das sind definitiv beeindruckende Zahlen, liegt Brave New World so zum Beispiel ganz knapp vor Avengers: Age of Ultron (191,3 Mio.) und nur ein bisschen hinter The Avengers (207,4 Mio.) - via Box Office Mojo.

Und das, obwohl sich im Vorfeld die Begeisterung der Kritiker eher in Grenzen hielt. Brave New World wurde seitens der Presse mit mageren 51 Prozent bei Rotten Tomatoes abgestraft. In unserer hauseigenen Filmkritik sieht es Möchtegern-Avenger Sören wesentlich positiver und dem scheinen sich auch die Zuschauer anzuschließen: Der aktuelle User-Score steht bei 80 Prozent.

1:30 Captain America: Im Trailer zu Brave New World legt sich Sam Wilson mit dem US-Präsidenten an

Reicht es für den neuen Cap auch langfristig?

Jetzt muss sich allerdings zeigen: Beweist Captain America 4 auch einen langen Atem? Denn der neueste Marvel-Film ist trotz des beeindruckenden Startwochenendes längst nicht über den Berg. In Anbetracht der ziemlich zähen Produktionsgeschichte, bei der gleich mehrmals exzessive Nachdrehs anstanden, hat sich das Budget ordentlich aufgebläht.

Offizielle Zahlen liegen aktuell nicht vor. Angeblich sollen sich die Kosten auf ungefähr 300 Millionen US-Dollar aufgebläht haben - bestätigt ist das allerdings nicht! Realistischerweise dürfte sich das aber eher auf 180 Millionen belaufen, denn Deadline berichtet davon, dass Captain America 4 mindestens 425 Millionen US-Dollar einspielen muss, um keinen Verlust zu machen.

In der Kinolandschaft großer Hollywood-Produktionen gilt nämlich die Faustregel: Damit ein Film keine Minuszahlen schreibt, muss er an den Kassen sein Budget mindestens verdoppeln. Denn oftmals kostet die Marketing-Kampagne ungefähr so viel, wie die eigentliche Produktion des Films - Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.

Dementsprechend bleibt es spannend, wie gut Captain America 4 in den kommenden Wochen und vor allem an seinem zweiten Wochenende performt.

Mit dem Marvel Cinematic Universe geht es übrigens am 2. Mai 2025 im Kino weiter, sobald Thunderbolts an den Start geht. Darauf folgt dann am 24. Juli dieses Jahres Fantastic Four: First Steps. Und am 29. April 2026 ist bereits Avengers: Doomsday auf der großen Leinwand zu sehen.

Habt ihr Captain America: Brave New World schon gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der neueste MCU-Film gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!