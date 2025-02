Einer der mächtigsten Marvel-Schurken ist endlich keine Wolke mehr: Fantastic Four liefert, auf was Fans 18 Jahre gewartet haben

In Fantastic Four: First Steps ähnelt der Marvel-Schurke Galactus wieder mehr seiner Comic-Vorlage - zumindest von hinten. Bildquelle: Disney / Marvel Comics

Die Fantastic Four hatten es in der Vergangenheit nicht leicht und sind bereits dreimal an den Kinokassen gescheitert.

Selbst über den Bösewicht Galactus wird sich bis heute noch lustig gemacht, denn der entsprach in Rise of the Silver Surfer so gar nicht dem schaurigen Bild aus den Comics.

Der Schurke war nämlich in einer feurigen Wolke gefangen und man sah lediglich einen Schatten seiner wahren Gestalt. Im neuen Film ändert sich das aber.

Erster Trailer zeigt einen großen (wolkenlosen) Galactus

Im offiziellen Trailer zu Fantastic Four ragt ab Minute 1:21 eine riesige Gestalt über New York hinaus. Nur eine Sekunde später sieht man den unverkennbaren Helm des großen Marvel-Schurken Galactus - aber diesmal ohne eine Wolke drumherum.

Auf Reddit wird das neue Erscheinungsbild von Galactus aktuell diskutiert. Während die einen zufrieden sind, bemängeln die anderen, dass der Bösewicht zu klein ist. Hier sind ein paar Beispiele:

»Er sieht tatsächlich richtig aus!! Nicht wie eine Wolke.« - User Unlucky_Conflict8241

»[...] Wenigstens ist er dieses Mal keine große Weltraumwolke.« - User PM_ME_UR-TA–TAS

»Verdammt guter Planetenfresser« - User GhostofSparta4243

»Das ergibt keinen Sinn. Warum sieht Galactus so klein aus? Sollte er nicht Universen fressen oder so? [...]« - User CeCeWrenHoe

Sogar der neue Galactus-Darsteller Ralph Ineson teilt auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter) einen kleinen lustigen Seitenhieb aus. Dabei postet er ein Bild aus dem Trailer mit den Worten: »Runter von meiner Wolke.« Eine offensichtliche Anspielung an seine Vorgänger-Version aus Rise of the Silver Surfer.

Hier einmal zum direkten Vergleich wie Galactus 2007 aussah:

Alles, was wir zu Fantastic Four: First Steps wissen

Fantastic Four: First Steps erscheint am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos.

Der Film spielt in einem futuristischen - von den 1960er-Jahren inspirierten - Setting. Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Invisible Woman (Vanessa Kirby), Human Torch (Joseph Quinn) und The Thing (Ebon Moss-Bachrach) starten hier als Astronauten in ihr neues Abenteuer.

Im Regiestuhl sitzt Matt Shakman, der sich bereits für Produktionen wie die Marvel-Serie WandaVision oder die amerikanische Sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia verantwortlich zeigte.

Als Nächstes steht im Marvel-Universum erst einmal Captain America: Brave New World an. Der Blockbuster erscheint am 12. Februar 2025 hierzulande in den Kinos. Kurz bevor sich die Fantastic Four dann auf den Weg ins Weltall machen, verfolgen wir am 1. Mai 2025 noch das bunte Treiben der Thunderbolts* auf der Leinwand. Mehr zu den kommenden Marvel-Projekten findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.