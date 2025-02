Captain America 4: Ein überraschender Cameo-Auftritt gibt Hinweise auf den nächsten Marvel-Film

Der eigentliche Spaß an Marvel-Filmen geht bereits weit vor Release los. Nämlich dann, wenn Fans beginnen, über mögliche Cameo-Auftritte zu spekulieren.

Tobey Maguire und Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home sind das beste Beispiel dafür. Vehement hielten sich damals die Gerüchte, dass die beiden ihre Rollen als Spider-Men wieder aufnehmen.

Kein Wunder also, dass sich Fans vorab fragten, ob sie auch das ein oder andere bekannte Gesicht in Captain America: Brave New World erspähen werden. Die Antwort ist »Ja« und über das Auftreten dieser Person werden sich die meisten freuen.

Spoiler-Warnung! Wenn ihr weiterlest, erfahrt ihr mehr zu den Geschehnissen im Film Captain America: Brave New World. Bitte seid euch dessen bewusst, bevor ihr fortfahrt.

Die Marvel-Bromance lebt weiter

Im Verlauf der Handlung von Captain America 4 wird Sam Wilsons (Anthony Mackie) neuer Sidekick Joaquín Torres (Danny Ramirez) schwer verletzt.

Cap schaut durch eine Scheibe zu, wie sein Freund operiert wird, da ertönt neben ihm eine Stimme. Die Kamera schwenkt herum und zack: Bucky Barnes ist zurück und steht seinem ehemaligen Partner-in-Crime zur Seite.

Es gibt einen kleinen Pep-Talk vom Winter Soldier und dann fallen die spannenden Worte »Ich muss zu einem Kongress. Ich hasse diesen Mist.« Moment einmal! Fans die jüngst den Trailer zu Thunderbolts* gesehen haben, beginnen spätestens jetzt ungeduldig im Sitz auf und ab zu rutschen.

2:24 Thunderbolts*: Marvel schickt im Trailer seine Anti-Helden los!

Klare Überleitung zu Thunderbolts*

Im neuen Trailer zum am 1. Mai 2025 hierzulande startenden Film gibt es nämlich gleich zu Beginn eine Szene, die Bucky in einem Kongresssaal zeigt. Dort lauscht er den Worten von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), die erklärt, dass »die Avengers nicht kommen werden.«

Woraufhin Bucky scheinbar ein paar gefallene Anti-Helden versammelt, um die Welt zu retten. Denn auch das Gespräch zwischen Bucky und Sam behandelt kurzzeitig den Wiederaufbau der Avengers.

Steht das * am Ende des Titels also wirklich für einen neuen Namen? Vielleicht für Secret Avengers oder Dark Avengers? Die Theorien werden sich wohl bis zum Kinostart wacker halten.

Sicher ist aktuell nur: Bucky düst gleich nach dem Gespräch zu dem wichtigen Meeting, was man wohlgemerkt auch an seinem Outfit festmachen kann. Denn in beiden Szenen trägt er - Bucky-untypisch - einen legeren Anzug.

Captain America: Brave New World könnt ihr euch seit dem 13. Februar 2025 hierzulande in den Kinos anschauen. Eine spoilerfreie Kritik zum Marvel-Blockbuster findet ihr im obigen Kasten.

Die Thunderbolts sind übrigens sowas wie der Suicide Squad von Marvel. Demnach dürfte uns eine aufregende Reise bevorstehen.