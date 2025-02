Captain America 4 - Seit 17 Jahren vergessen, jetzt zurück: Das steckt hinter dem »neuen« Superschurken

Das ist der Moment, in dem sich Samuel Sterns am Ende von The Incredible Hulk in The Leader verwandelt. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

The Incredible Hulk stammt aus dem Jahr 2008 und ist somit verdammt lange her. Selbst wir mussten im Kino kurz überlegen: Wer war noch gleich Samuel Sterns alias The Leader (Tim Blake Nelson)?

Denn im neuen Captain America: Brave New World fällt dieser Name ziemlich oft und nur wenig später tritt der Marvel-Schurke aus dem Schatten in das Licht.

Falls ihr euch für den nächsten Marvel-Abend wieder etwas Wissen über den intelligenten Wissenschaftler aneignen wollt, solltet ihr unbedingt weiterlesen.

1:30 Captain America: Im neuen Trailer zu Brave New World legt sich Sam Wilson mit dem US-Präsidenten an

Autoplay

The Leader im Marvel Cinematic Universe

Sein filmisches Marvel-Debüt feierte Samuel Sterns 2008 in The Incredible Hulk. Dort hilft er Bruce Banner (damals noch gespielt von Edward Norton) dabei, ein Gegenmittel für den Hulk zu entwickeln.

Als der Soldat Emil Blonsky (Tim Roth) Sterns wenig später aufsucht, um die Macht des Hulk zu erlangen, verabreicht ihm der Wissenschaftler eine zu hohe Dosis.

Daraufhin verwandelt sich Blonsky in Abomination. Im Kampf mit dem neuen Marvel-Schurken gelangt Sterns mit Bruce Banners Blut in Kontakt und sein Kopf beginnt zu mutieren.

Die Szene ist eine Anspielung auf die Comics, in denen das Gehirn des Superschurken ebenfalls wächst. Hier könnt ihr euch den kurzen Ausschnitt einmal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In Captain America: Brave New World bekommt der Bösewicht nun 17 Jahre später endlich einen richtigen Auftritt als The Leader und macht Sam Wilson mit seiner übermenschlichen Intelligenz das Leben schwer. Einen Vorgeschmack gefällig? Mit bestimmten Frequenzen kann er nicht nur Menschen kontrollieren, sondern ihnen auch »einfach so das Herz ausschalten.«

The Leader in den Marvel-Comics

Seht ihr wie dieser hochintelligente Wissenschaftler in eure Seele starrt? Bildquelle: Marvel Comics/Disney

In der 62. Aufgabe der Comicreihe Tales to Astonish tauchte The Leader 1964 das erste Mal auf. Sterns arbeitet darin als Hausmeister und erlangt seine Kräfte durch die Explosion eines experimentellen Gammastrahlen-Zylinders.

Welche Fähigkeiten hat The Leader? Übermenschliche Intelligenz, Telepathie, Gedankenkontrolle (und ein ziemlich riesiges Gehirn). Es ist ihm zudem möglich, Dinge vorauszusagen.

Mithilfe seiner gesteigerten Denkfähigkeit entwickelt er humanoide Roboter, Laserpistolen, Impulswaffen, kinetische Stulpen und verschiedene Mittel zur Gedankenkontrolle, um schlussendlich Chaos zu stiften und die Weltherrschaft anzustreben.

Captain America: Brave New World könnt ihr euch seit dem 13. Februar 2025 hierzulande in den Kinos anschauen. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr für den Marvel-Blockbuster ins Kino gehen wollt, findet ihr im obigen Kasten unsere spoilerfreie Filmkritik.

Wenn ihr wissen wollt was die Post-Credit-Szene oder ein überraschender Cameo-Auftritt enthüllt, dann findet ihr dazu ebenfalls passende Artikel.