Carl Weathers ist tot: Kult-Schauspieler aus Rocky, Star Wars und Predator mit 76 Jahren verstorben

Carl Weathers als Greef Karga in der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Carl Weathers ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, Regisseur und American-Football-Spieler ist mit 76 Jahren verstorben - wie dessen Familie bereits am 2. Februar 2024 gegenüber Deadline bestätigte:

In tiefster Trauer müssen wir verkünden, dass Carl Weathers von uns gegangen ist. Er ist am 1. Februar 2024 friedlich im Schlaf verstorben. [...] Carl war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein außergewöhnliches Leben führen durfte. Mit seinen Beiträgen zu Film, Fernsehen, Kunst und Sport hinterlässt er ein unverkennbares Zeichen, das uns weltweit und über mehrere Generationen hinweg erhalten bleibt. Er war ein geliebter Bruder, Vater, Großvater, Partner und Freund.

Carl Weathers Leben und Karriere

Karriere vor und hinter der Kamera: Weathers konnte auf eine Hollywood-Karriere zurückblicken, die über fünf Jahrzehnte umfasste. Bekannt wurde der Darsteller aus Filmen wie Predator, Happy Gilmore oder der Star-Wars-Serie The Mandalorian vor allem durch seine Rolle des Boxers Apollo Creed in der Rocky-Reihe.

Vor seinem Rocky-Durchbruch ein erfolgreicher Sportler: Vor seiner weitreichenden Karriere als Schauspieler machte sich Weathers als American-Football-Spieler der Oakland Raiders seinen Namen. Spätestens in den 70ern erlangte er als Schauspieler Weltruhm, als er mit Sylvester Stallone für die Rocky-Reihe in den Ring stieg.

Carl Weathers bekannteste Rollen: Darauf folgten ikonische Rollen wie die von Colonel Al Dillon in Predator von 1987, als er sich an der Seite von Arnold Schwarzenegger einem außerirdischen Jäger im Dschungel stellte. In Happy Gilmore brachte dann Weathers 1996 Adam Sandler das Golfen bei. Star-Wars-Fans kennen Weathers natürlich als Greef Karga aus The Mandalorian, bei zwei Episoden der TV-Serie führte er sogar persönlich Regie.

Karriere in TV und Videospielen: Darüber hinaus war Weathers natürlich auch in beliebten Filmen wie Action Jackson oder einer ganzen Palette an TV-Serien wie Hawaii Five-O, Law & Order oder Magnum P.I. und Arrested Development zu sehen. Weathers war ebenso ein Teil der Welt der Videospiele und übernahm zum Beispiel Sprechrollen bei Mortal Kombat X und The Artful Escape.

Freunde und Kollegen trauern um Carl Weathers

Hollywood trauert um die Schauspiel-Ikone: Auf Social Media haben zahlreiche Freunde und Kollegen von Carl Weathers ihre Trauer und ihr Mitgefühl für dessen Familie ausgedrückt. Unter anderem Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Adam Sandler, Pedro Pascal und Ming-Na Wen.

Carl Weathers wurde am 14. Januar 1948 in New Orleans, Louisiana geboren und verstarb am 1. Februar 2024 in Los Angeles, Kalifornien.