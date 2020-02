Dem Goolge Play Store könnte bald ernsthafte Konkurrenz aus Fernost drohen. Dort schlossen sich unlängst die chinesischen Unternehmen Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi zur Global Developer Service Alliance (GDSA) zusammen, um eine Alternative zur Marktmacht des Play Stores zu schaffen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Die offenbare gleichnamige Plattform GDSA soll es Entwicklern außerhalb Chinas ermöglichen, ihre Apps ohne große Umstände hochzuladen - Googles Dienste sind laut Reuters im Reich der Mitte untersagt. Die Apps würden dann automatisch auch im Huawei App Store, Mi Store, Oppo App Market und Vivo App Store zur Verfügung stehen.

Auf der GDSA-Homepage heißt es zudem, man wolle den Dienst in insgesamt neun Ländern und Regionen anbieten - darunter Indien, Indonesien, Russland und Malaysia. Auch Europa scheint ein Ziel des chinesischen Quartetts zu sein.

Nicole Peng, Vizepräsidentin der Smartphone-Sparte des Marktforschungsinstituts Canalys, sagte dazu:

"Durch die Bildung dieser Allianz kann jedes Unternehmen die Vorteile der anderen in verschiedenen Regionen nutzen, wobei Xiaomi in Indien, Vivo und Oppo in Südostasien und Huawei in Europa über eine starke Anwenderbasis verfügen."