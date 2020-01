Christopher Tolkien ist tot. Der Sohn des Der-Herr-der-Ringe-Autors J.R.R. ist am 15. Januar 2020 im Alter von 95 Jahren verstorben. Die Nachricht vom Tod Christopher Tolkiens wurde im Zuge einer Erklärung von The Tolkien Society offiziell bestätigt.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x