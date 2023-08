Cities Skylines 2: Ein vielfach gewünschtes DLC-Feature fehlt auch im Nachfolger zum Release

Cities: Skylines 2 hat viele Features, aber nicht alle aus dem Vorgänger kehren zurück - vorerst zumindest.

In rund zwei Monaten erscheint Cities: Skylines 2 und viele Städtebauer scharren vor Vorfreude schon mit den…nun ja, Hufe werden es nicht sein, aber vielleicht mit den PC-Mäusen? Jedenfalls: Das Aufbauspiel wird allem Anschein nach äußerst groß. Das beweisen unter anderem die wöchentlichen Entwicklervideos, die haufenweise neue Features vorstellen.

Dennoch werden einige Funktionen zum Start noch fehlen. Ein für viele Fans besonders wichtiges Feature ist ebenfalls dem Rotstift zum Opfer gefallen: die industrielle Fischerei. Dennoch gibt es Hoffnung, wie uns das Entwicklerteam gegenüber andeutet.

Fische dürfen aufatmen - vorerst

Bislang war noch nicht offiziell bekannt, ob die Fischerei zu den möglichen Einnahme- bzw. Handelsquellen in Cities: Skylines 2 gehört. Wir erinnern uns: Bereits im ersten Teil wurde dieses Feature mit dem Sunset-Harbour-DLC erst fast fünf Jahre nach Release nachgereicht.

16:54 Cities: Skyline 2 ist viel größer und bringt noch mehr Stadt-Simulation

Wir haben beim Team von Colossal Order nachgehakt: Auch im Nachfolger müssen Freunde des gepflegten Petri heil! stark sein: Fischen wird vorerst noch keine Schuppe gekrümmt. Eure Industriezweige sind somit zum Launch noch auf Forst- und Landwirtschaft sowie Bergbau beschränkt.

Dennoch gibt es Grund zur vagen Hoffnung: Und vage ist hier wörtlich zu nehmen, denn wir beschreiten jetzt den höchst wankelmütigen Pfad des Spekulierens und der Interpretation. Zieht also festes Schuhwerk an!

Auf unsere Nachfrage hin, ob Fischerei in Cities: Skylines 2 enthalten ist, äußerte sich das Team folgendermaßen:

Es gibt keine Fischerei-Industrie in Cities: Skylines 2, zumindest noch nicht ;)

Seht ihr das? Ein Zwinker-Smiley! Als Besitzer eines Internet-Führerscheins können wir aus Erfahrung sagen, dass dieser Smiley oft dann genutzt wird, wenn etwas angedeutet wird. Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Es ist sehr gut möglich, dass Cities: Skylines 2 zu einem späteren Zeitpunkt noch die Netze auswirft.

Das würde auch zu den bereits im Vorfeld enthüllten DLC-Plänen des Spiels passen, wie ihr hier nachlesen könnt:

Wie groß ist eure Vorfreude auf Cities: Skylines 2? Gibt es weiterhin dringende offene Fragen, die für eure Städtebau-Ambitionen noch von immenser Wichtigkeit sind? Bestehen noch Restzweifel? Oder ist euer Aufbauspiel-Ticket schon jetzt so oder so gelöst und ihr könnt den Release im Oktober kaum noch abwarten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!