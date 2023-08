In Cities: Skylines 2 zeigt ein trauriges Detail, wie realistisch die Wirtschaft simuliert wird

Money makes the world go round - auch in Cities: Skylines 2 zählt am Ende des Tages nur der hart verdiente Dollar.

Lange ist es nicht mehr hin, bis ihr eure neue Metropole aus dem Boden stampfen könnt. Am 24. Oktober 2023 erscheint nämlich das Aufbauspiel Cities: Skylines 2. Um Fans die Wartezeit zu versüßen, veröffentlicht das Entwicklerteam von Colossal Order jede Woche einen neuen Beitrag im offiziellen Blog.

Diese Woche geht es um die neuen oder ausgebauten Wirtschaftsfunktionen. Im Vergleich zum Vorgänger erhaltet ihr in Cities: Skylines 2 nämlich deutlich mehr Optionen, um den Rubel rollen zu lassen - was auch sehr schlecht für eure Einwohner ausgehen kann.

Die Wirtschaft boomt

Angebot und Nachfrage bestimmen auch in der Städtebausim euren Alltag. Ihr müsst dafür sorgen, dass es eurer Metropole wirtschaftlich gut geht. Das schließt nicht nur den Import und Export von Waren ein, sondern betrifft auch manuell anzulegende Handelsrouten, Besteuerungsraten auf Güter sowie Dienstleistungen und noch viel mehr.

3:48 Cities: Skylines 2 stellt im neuen Trailer die komplexe Wirtschaftssimulation vor

Wenn ihr clever vorgeht, geht es eurer Stadt finanziell besonders gut und auch Jobs gibt es zur Genüge. Dann könnt ihr weitere Investitionen in die Infrastruktur vornehmen, Kredite zurückzahlen oder euren Einwohnern etwas Gutes tun, etwa indem ihr das Gesundheitswesen entlastet oder das Bildungswesen bezuschusst.

In Cities: Skylines 2 könnt ihr zudem dedizierte Industriegebiete errichten, um die Produktivität der dort gelegenen Betriebe noch weiter zu steigern:

Farmen : Insgesamt vier verschiedene Arten für Tiere, Gemüse, Getreide oder Baumwolle gibt es.

: Insgesamt vier verschiedene Arten für Tiere, Gemüse, Getreide oder Baumwolle gibt es. Forstwirtschaft : Je nach Alter des Waldes fällt der Ertrag unterschiedlich hoch oder niedrig aus.

: Je nach Alter des Waldes fällt der Ertrag unterschiedlich hoch oder niedrig aus. Bergbau: Erz, Stein und Kohle kann aus unterirdischen Anlagen gefördert werden.

Das klingt alles schrecklich kompliziert für euch? Keine Sorge: Das Team hinter Cities: Skylines 2 hat laut eigener Aussage darauf geachtet, dass ihr all dieses Micromanagement zwar selbst übernehmen könnt, aber nicht müsst. Wer sich also lieber um den Ausbau seiner Stadt kümmern möchte, ohne ständig ein Auge auf die Wirtschaft haben zu müssen, soll ebenfalls glücklich werden.

Arbeitslosigkeit ist nicht einmal das Schlimmste

Die Kehrseite der kapitalistischen Medaille: Wenn ihr schlecht wirtschaftet, zieht das einen Rattenschwanz an immer größer werdenden Problemen nach sich. Und auch eure Einwohner sind massiv davon betroffen. Die können nämlich nicht nur ihren Job verlieren, sondern sogar obdachlos werden!

Die Obdachlosen werden sich dann in Parks und anderswo im Stadtbild breitmachen, was dem Ruf eurer Stadt nicht zuträglich ist und sich ebenfalls negativ auswirkt.

Zahlreiche Fenster mit allerlei Reglern, Schaltern und Statistiken sollen euch dabei helfen, stets die Übersicht zu bewahren. Ob das wirklich so gut klappt, erfahrt ihr dann in einigen Wochen, wenn Cities: Skylines 2 erscheint.

Gefallen euch die vorgestellten Wirtschaftsfunktionen in Cities: Skylines 2 oder befürchtet ihr, dass euch die ganzen Systeme zu komplex werden? Würdet ihr euch eine Art Einsteigermodus wünschen, um sich überhaupt nicht erst um derlei Belange kümmern zu müssen, sondern sich einfach auf den Städtebau zu konzentrieren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!