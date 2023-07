Cities: Skylines 2: Schwaches Internet, kein Tempolimit - so baut ihr quasi Deutschland nach

Es ist wieder Dienstag und damit ein weiterer Tag voller neuer Infos zu Cities: Skylines 2.

Man kann sich immer leicht und ausgiebig über alles aufregen. In Cities: Skylines 2 könnt ihr aber zusätzlich beweisen, dass ihr es besser könnt! Oder ihr macht es wie Deutschland und baut eine Stadt, die sich im Grunde an die gleichen Regeln hält.

In einem neuen Entwickler-Blog spricht das Team hinter dem neuen Aufbauspiel über zahlreiche Details in der Spielmechanik, mit denen ihr eure Stadt weiter verwaltet und ihre Bewohner hoffentlich zufrieden stellt. Im Detail geht es hier um jede Form von Service, und dazu gehört auch das Internet und die Autobahn.

Im neuen Video könnt ihr noch mehr Details erfahren:

3:41 Cities: Skylines 2 stellt ausführlich alle möglichen Service-Optionen eurer Stadt vor

Internet als neuer Service

Viele Service-Möglichkeiten eurer Stadt kennt ihr bereits aus dem Vorgänger oder aus anderen Aufbauspielen. Dazu gehören Dinge wie Elektrizität, Wasserversorgung, Bildung, Gesundheitswesen, Müllabfuhr, Feuerwehr, Polizei, Transport, Freizeit oder die Post.

Jetzt kommt aber noch die Internet-Verfügbarkeit hinzu, damit ihr eurer liebsten Redaktion nicht nur handgeschriebene Leserbriefe zustellen müsst.

Jeder Bürger in eurer Stadt zapft dabei eure Bandbreite an und verbraucht etwa 1Gbit/s. Ganz egal, ob sie nun daheim, im Büro oder auch in der Schule sind (es gibt offenbar kein Handy-Verbot).

Dafür errichtet ihr Telecom-Gebäude, die eine bestimmte Menge an Bandbreite verfügbar machen und über eine gewisse Reichweite verfügen. Mithilfe von Telecom-Türmen könnt ihr die Reichweite vergrößern.

Leider gibt es keine Kabelmechanik, die Kupfer oder Glasfaser abbildet. Aber das scheint ja auch in der Realität ein viel zu komplexes System zu sein.

Neue Erlasse

Wie früher könnt ihr auch in Cities: Skylines 2 wieder Distrikte bilden und so Verwaltungszonen erschaffen, die unterschiedlichen Richtlinien folgen. Beispielweise könnt ihr an bestimmten Orten Parkgebühren verlangen, Bremsschwellen errichten oder sogar Wohnviertel einmauern.

Es gibt aber auch sieben Stadtweite Erlasse, die sich auf die ganze Metropole auswirken. Dazu gehören etwa Vorschriften, wie Luftfilter für Fabriken oder auch Autobahnen ohne Tempolimit. Viele dieser Erlasse bringen neben Vorteilen auch Nachteile mit sich.

Habt ihr etwa kein Tempolimit, fließt der Verkehr natürlich schneller. Dafür steigt aber auch die Unfallgefahr. Ihr solltet also besser sicherstellen, dass ihr genug Krankenhäuser aufstellt.

Was ist eure Meinung zu diesen neuen Mechaniken? Freut ihr euch darauf, das Internet in eurer Stadt selbstständig zu verwalten oder klingt das nach unnötiger Fummelarbeit? Wie steht ihr zu den Erlassen in eurer Stadt? Wisst ihr jetzt schon, ob auf euren Autobahnen hemmungslos gerast wird oder lieber nicht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!