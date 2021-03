In Cities: Skylines könnt ihr jetzt das echte Berlin beeinflussen

Link zum YouTube-Inhalt

Die Nördliche Luisenstadt und das Klosterviertel in der historischen Mitte Berlins sind durch die Spree getrennt. Das soll sich ändern, indem man die Waisenbrücke wieder aufbaut. Doch wie wird die Konstruktion aussehen? Das lässt euch die Stadt selbst entscheiden: Ihr sollt kreative Ideen dafür in Cities: Skylines umsetzen und einsenden.

Entwerft Brücke und Umland

In dem Aufbauspiel sollt ihr nicht nur die Brücke selbst anlegen, sondern auch das dazugehörige Umland inklusive des Museums- und Kreativquartiers am Köllnischen Park gehören. Insgesamt werden jeweils drei Sieger in zwei Kategorien gekürt.

Ablauf des Wettbewerbs

Im Forum von Paradox wird der Wettbewerb genauer erläutert. So müsst ihr die Brücke auf einer von drei Karten errichten, die die Veranstalter zur Verfügung stellen. Neben einer Version die ihr komplett ohne DLC und Mods nutzen könnt, gibt es auch erweiterte Varianten.

Die Nutzung von DLC-Inhalten und Mods ist laut den Teilnahmebedingungen in keiner Weise eingeschränkt. Auch müssen die Teilnehmer nicht in Deutschland wohnen. Allerdings darf jeder nur ein einziges Werk einsenden.

Wenn ihr Mods nutzen wollt, dann werft einen Blick in unsere Liste. In der stellen wir euch 12 Fan-Erweiterungen vor, mit denen ihr unter anderem viel präziser bauen könnt.

Das gibt es zu gewinnen

Kategorie »Neue Waisenbrücke und nahe Umgebung«

Platz: 1.000 Euro und Razer Huntsman V2 Analog Keyboard Platz: 600 Euro und Razer BlackWidow Pro V3 Wireless Keyboard Platz: 400 Euro und Razer Blackwidow V3 Keyboard

Kategorie »Bestes Gesamtwerk mit Umland«

Platz: 500 Euro und Razer Viper Ultimate mit Charging Dock Mouse Platz: 300 Euro und Razer Viper Ultimate mit Charging Dock Mouse Platz: 200 Euro und Razer Viper Ultimate mit Charging Dock Mouse

Bekanntgabe der Sieger: Die Preisverleihung wird passenderweise an einem Brückentag stattfinden. Genauer gesagt am 14. Mai, der 2021 direkt zwischen Christi Himmelfahrt und einem Wochenende liegt.

Abwechslungsreiche Städte in Cities: Skylines

Das Aufbauspiel gibt euch durchaus viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Nicht nur könnt ihr moderne Großstädte errichten, sondern gar futuristische Metropolen im Stil von Blade Runner oder Cyberpunk 2077. Wir zeigen euch, wie die aussehen können:

Was das Spiel sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test. Zuletzt haben wir uns den Titel mit Update 1.1 im Jahr 2015 angesehen und waren überzeugt. Seitdem erschienen jedoch noch zahlreiche zusätzliche Inhalte.