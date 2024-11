CoD Black Ops 6: Eure gesperrten 2XP-Tokens könnt ihr wieder aktivieren, der Trick dazu ist hochoffiziell

Mit einem Trick kommt ihr in Black Ops 6 auch weiterhin an eure 2XP-Tokens.

Zum Start der Season 1 in Call of Duty: Black Ops 6 konnten viele Spieler ihr Glück kaum fassen. Die in den Vorgängern wie Modern Warfare 3 angesammelten 2XP-Tokens für Rang, Waffen und Battle Pass waren plötzlich auch im neuesten CoD verfügbar und versprachen den Spielfortschritt zu beschleunigen.

Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, denn mit einem Hotfix wurden die Tokens wieder deaktiviert, was bei der Community nicht sonderlich gut ankam.

Entwickler Treyarch hat mittlerweile eine offizielle Erklärung abgegeben und eine Lösung des Problems angekündigt. Temporär gibt es auch einen offiziellen Workaround, mit dem ihr weiterhin Zugriff auf eure Tokens in Black Ops 6 habt.

Ein Bug ist schuld

In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, von Treyarch heißt es offiziell, ein UI-Bug hätte fälschlicherweise dazu geführt, dass Spieler ihre 2XP-Tokens in Black Ops 6 aktivieren konnten.

Dies soll jedoch zu »potenziellen Risiken bei der Stabilität des Spiels« geführt haben, weswegen die Tokens wieder deaktiviert wurden.

Treyarch versichert jedoch, dass sie verstehen, wie wichtig es der Community ist, ihre alten Tokens in Black Ops 6 und auch Warzone nutzen zu können. Deshalb testet das Studio aktuell, wie die Tokens fehlerfrei ins Spiel implementiert werden können.

Ein zukünftiger Patch soll das Problem fixen, ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht. Der X-Beitrag endet jedoch mit der Ankündigung, noch in dieser Woche weitere Details bekannt zu geben.

Offizieller Workaround

Treyarch verrät außerdem, wie Spieler ihre 2XP-Tokens auch weiterhin in Black Ops 6 nutzen können. Die zeitlich begrenzten Erfahrungs-Booster können nämlich weiterhin in Warzone aktiviert werden.

Ihr müsst also Warzone starten, eure Tokens aktivieren und dann in den Multiplayer- oder Zombie-Modus wechseln, um auch dort die doppelten Erfahrungspunkte zu erhalten. Dadurch geht zwar ein wenig Zeit verloren, ihr könnt die Tokens aber immerhin nutzen, bis Treyarch das Problem behoben hat.