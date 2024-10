»Das sieht so genial aus« - CoD Black Ops 6 belebt totgeglaubte Rang-Mechanik wieder und Fans sind hingerissen

Black Ops 6 bringt die heißbegehrten Prestige-Abzeichen zurück.

Es waren die guten alten Zeiten in Call of Duty. Zuletzt standen sich Spielerinnen und Spieler in Black Ops 4 gegenüber, als der Blick zum Prestige-Abzeichen wanderte, das nur die Träger des Master-Rangs ihr Eigen nennen surften und man wusste: hier hat sich jemand einem beachtlichen Grind verschrieben.

Dieser Grind wurde von vielen Fans der Reihe dafür gefeiert, ihnen eine Langzeitmotivation geboten zu haben. Mit Call of Duty Black Ops: Cold War wurde 2020 allerdings das Prestige-System geändert, wodurch diese für viele Fans flöten ging. Black Ops 6 will nun aber die altbewährte Mechanik zurückbringen und die Community liebt es.

Black Ops 6 bringt den Grind zurück

Bis vor ein paar Jahren sah das Prestige-System noch so aus: Durch Spielen stieg man bis Stufe 55 auf und konnte diese anschließend gegen ein Prestige-Abzeichen eintauschen. Der eigene Fortschritt wurde dabei zurückgesetzt und so konnte man seine Waffen immer wieder neu freischalten und Prestige-Abzeichen sammeln, die einem das Recht zum Angeben und den Respekt anderer Veteranen verschafften.

Im Blog von Call of Duty wurde jetzt die Rückkehr dieses Systems angekündigt. Es wird wieder möglich sein, beim Erreichen der Maximalstufe Prestige-Ränge einzusammeln und so den eigenen Fortschritt wieder zurückzusetzen.

Wie gehabt fangt ihr dann wieder bei Level 1 und schaltet nach und nach erneut Inhalte, wie Perks und Waffen frei. Jede Prestige-Stufe basiert dabei thematisch auf den altbekannten Titeln aus der Geschichte von Black Ops und kredenzt euch einzigartige Abzeichen zum Ausstellen.

In den sozialen Netzwerken werden deshalb gerade die Korken knallen gelassen.

Der Grund, weshalb ich mich in CoD verliebt habe

Auf Twitter/X postete der offizielle Treyarch-Account die ersten vier Prestige-Abzeichen und die Community ist hellauf begeistert.

@FortnitePV2 schreibt unter dem Post: Junge, das sieht so genial aus

@HiddenXperia will direkt das erste Abzeichen behalten: Ich werde Prestige 1 erreichen und keinen Schritt weitergehen, um das RAW-WaW-Abzeichen für immer zu behalten!

Auch auf Reddit ist die Freude groß und viele alteingesessene CoD-Veteranen werden nostalgisch. Viele sehen nicht nur die Wiederbelebung des alten Prestige-Systems als einen großen Gewinn für Black Ops 6, sondern auch den gezollten Tribut an vergangene Teile.

u/champagne_anyone will sein altes Prestige-Abzeichen tragen: Prestige Master ist ein noch größerer Gewinn, als ich erwartet hatte. Sie fügen auch die Prestige-Symbole von Nicht-Treyarch-Spielen hinzu. Ich kann es kaum erwarten, CoD4 Prestige 9 wieder anzulegen.

u/The_Iceman2288 erinnert sich an die Anfänge zurück: Die Fortschritts-Systeme sind der Grund, weshalb ich mich damals in CoD verliebt habe und das scheint genau die Rückkehr zur alten Form zu sein, nach der ich gesucht habe.

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen CoD-Titeln auf ein saisonales Rang-System gesetzt. Erreichte man hier Level 55, betrat man die saisonalen Ränge, bei denen man allerdings jeden Fortschritt behielt. Zwar bekam man auch hier Prestige-Abzeichen, für viele fühlten sich diese aber wertloser an als im vorherigen System.

Was haltet ihr von der Wiedereinführung des alten Rang-Fortschritts? Freut ihr euch auf den Grind oder sind euch andere Mechaniken wichtiger? Schreibt es uns gern in die Kommentare!