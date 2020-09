Gute Nachrichten: Ab Freitag, dem 18. September 2020 dürft ihr die Alpha von Call of Duty Black Ops: Cold War spielen! Schlechte Nachrichten: Sie ist nur auf der PlayStation 4 verfügbar. Das wurde während des PlayStation 5 Showcase zusammen mit einem neuen Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt, enthüllt. Alle Infos dazu findet ihr auch im PlayStation Blog.

Wer also eine PlayStation besitzt, kann sich dieses Wochenende auf eine gepflegte Multiplayer-Runde im neuen Call of Duty freuen. Mehr als die braucht ihr übrigens auch nicht. Um an der Open Alpha teilzunehmen wird keine CoD-Vorbestellung oder gar ein PS-Plus-Abo benötigt.

Alle Infos zur Open Alpha von CoD: Cold War

Wann? Die Open Alpha läuft vom 18. September, 19 Uhr bis 20. September 19 Uhr.

Die Open Alpha läuft vom 18. September, 19 Uhr bis 20. September 19 Uhr. Wo? Nur auf PlayStation 4

Nur auf PlayStation 4 Wie groß? Die Alpha ist etwa 25 GB groß, ab dem 17. September um 17 Uhr gibt es einen Preload

Die Alpha ist etwa 25 GB groß, ab dem 17. September um 17 Uhr gibt es einen Preload Was brauche ich? Nur eine PlayStation 4. Ein PS-Plus-Abo oder eine Vorbestellung des Spiels ist nicht nötig

Nur eine PlayStation 4. Ein PS-Plus-Abo oder eine Vorbestellung des Spiels ist nicht nötig Was ist drin? Verschiedene Multiplayer-Modi und Karten. Zudem soll es eine Vorschau auf die Features »Create a Class« und »Scorestreaks« geben.

Ab der Beta dürfen auch PC-Spieler

Während PC-Spieler während der Open-Alpha-Phase komplett leer ausgehen, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, das »Beta-Phase« heißt. Hier wird zwar auch der PlayStation Vorrang gewährt, allerdings kann die CoD: Cold War Beta ab Mitte Oktober dann auch auf dem PC gezockt werden.

Die Beta-Phase zeilt sich in zwei Wochenenden mit jeweils fünf Betaphasen für die unterschiedlichen Plattformen ein. Hier seht ihr alle Termine für die CoD: Cold War Beta im Überblick:

PS4 Early Access (Vorbesteller): 8. bis 9. Oktober

8. bis 9. Oktober PS4 Open Beta: 10. bis 12 Oktober

10. bis 12 Oktober Xbox One & PC Early Access (Vorbesteller): 15. bis 16. Oktober

15. bis 16. Oktober PS4 Open Beta: 15. bis 16. Oktober

15. bis 16. Oktober Xbox One & PC Open Beta: 17. bis 19. Oktober

Ja, ihr habt richtig gelesen, Besitzer der PlayStation 4 können an zwei beziehungsweise drei Terminen spielen, wenn sie Vorbesteller sind. Weitere Infos zur Beta lest ihr auch in unserem Beta-Artikel:

Trotz der aufgesplitteten Beta-Phase erscheint Call of Duty Black Ops: Cold War für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S am 13. November und für die PS5 dann zum Release der Konsole am 19. November.