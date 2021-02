Bei Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Cold War ist die Zeit für ein neues, großes Update gekommen. Am 25. Februar 2021 startet die Season 2 und wie die Vergangenheit zeigt, kommt es dabei in der Regel zu Download-Problemen oder überlasteten Servern.

Damit ihr trotz des Ansturms auf die Battle.net-Server spielen könnt, geben wir euch ein paar Tipps, die bei dem einen oder anderen Problem helfen können. Eine Faustregel gilt es jedoch immer zu beachten: In den meisten Fällen hilft nur Abwarten und ein beliebiges Heißgetränk genießen.

Für alle wichtigen Infos und Neuerungen zur Season 2 von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Cold War empfehlen wir euch unsere Übersicht:

7 1 Mehr zum Thema CoD Warzone & Cold War: Alle Infos zur Season 2

Allgemeine Tipps

Natürlich gibt es erst einmal eine Reihe von allgemeinen Problemlösungen. Etwa könnt ihr versuchen, eure Internet-Verbindung mit diesen Tricks zu verbessern:

Router neu starten

LAN-Verbindung, statt WLAN nutzen

Eigene Internet-Geschwindigkeit mit Speedtest überprüfen, um externe Probleme auszuschließen

Alle Programme schließen, die ihr gerade nicht braucht und die unnötig Leistung oder Bandbreite belegen

Battle.net neu starten

Probleme beim Download? Diese Tricks können helfen

Downloadbegrenzung aufheben

In den Einstellungen des Battle.net-Clienten könnt ihr eure Download-Rate einstellen. Wählt ihr die 0 (steht für unbegrenzt), sollte der Client anschließend eure maximal verfügbare Bandbreite nutzen.

Region im Battle.net wechseln

Die Downloadrate im Battle.net-Client ist an die jeweilige Region geknüpft. Zum Glück könnt ihr diese recht schnell und einfach ändern:

pausiert den laufenden Download

wechselt in der Client-Oberfläche die Region von »Europa« auf »Amerika«

startet den Download erneut

Nachdem erneuten Start des Downloads, könnt ihr eventuell eine Verbesserung der Downloadgeschwindigkeit feststellen. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

VPN verwenden

Solltet ihr einen VPN nutzen, dann lohnt es sich eventuell, wenn ihr euch mit einem Server in einem Land verbindet, bei dem gerade keine starke Internetnutzung vorherrscht. Mithilfe der Weltuhr könnt ihr herausfinden, wo auf der Welt es gerade noch mitten in der Nacht ist.

Habt ihr euch anschließend mit einem solchen Server verbunden, startet ihr den Battle.net-Client neu und beginnt den Download. Eine Verbesserung der Downloadgeschwindigkeit sollte schnell sichtbar werden.

Eine hohe Download-Geschwindigkeit ist im Falle der aktuellen Call-of-Duty-Spiele schon fast verpflichtend. Mit Season 2 für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Cold War stehen ein weiteres Mal über 30 Gigabyte auf der digitalen Speicherplatz-Waage. Mehr Infos dazu haben wir hier für euch:

4 0 Mehr zum Thema Warzone & Cold War: Season 2 - Download und Battle Pass

Wir hoffen natürlich, dass euch diese Tipps weiterhelfen, oder die Server euch diesmal wohlgesonnen sind. Wenn ihr noch weitere Tipps oder Ratschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.