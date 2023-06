Gratis bei PS Plus: Im Juli gibt's eine der besten CoD-Kampagnen geschenkt

Im Juli erwartet euch ein waschechter Agenten-Thriller bei PlayStation Plus.

Die monatliche Tradition wird fortgeführt: Die für gewöhnlich sehr gut informierte Gerüchteküche hat schon vor der offiziellen Bekanntgabe verraten, welche Gratis-Spiele für alle Abonnenten von PS Plus im Juli 2023 erscheinen. Wir listen sie auch aber natürlich nicht nur auf, sondern küren auch noch das in unseren Augen größte Highlight.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Juli 2023 herunterladen? Lange warten müsst ihr nicht mehr! Bereits ab dem 4. Juli 2023 darf eure Internetleitung glühen.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht. Erfahrungsgemäß schaltet Sony die neuen Spiele aber um die Mittagszeit herum frei. Wir rechnen mit 11 Uhr deutscher Zeit.

Highlight: Call of Duty Black Ops: Cold War

8:40 James Bond trifft Call of Duty - Black Ops Cold War im Test-Video

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 13.11.2020

Worum geht's? Das Spielprinzip von Call of Duty müssen wir euch wohl nicht erklären, sofern ihr die letzten zwanzig Jahre nicht irgendwo jenseits des Mars gewohnt habt. Was macht aber ausgerechnet Black Ops: Cold War zu einem echten Highlight in der Shooter-Reihe?

Ganz klar: Die Story-Kampagne! Die hat uns schon damals in unserem Test umgehauen und gilt auch heute noch in Sachen Inszenierung, überraschenden Wendungen und großem Finale als so ziemlich das Beste, was euch jemals von CoD aufgetischt wurde.

In Black Ops: Cold War erwartet euch zur Abwechslung mal nicht nur das serientypische globale Kriegsgeschehen. Vielmehr versprüht die Handlung waschechten Agenten-Charme und sogar James Bond persönlich dürfte bei diesem Ergebnis wohl anerkennend nicken.

Die weiteren Juli-Titel für PS-Plus

Wenn ihr mit unserem Highlight nichts anfangen könnt, sei es mangels Interesse oder weil ihr das Spiel schon durchgezockt habt, ist das kein Grund zu verzagen: Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, die wie folgt lauten:

Endling: Extinction is Forever: Ein Third-Person-Survival-Adventure, in dem ihr eine Fuchsmutter steuert, die von ihren Kindern begleitet wird. Der Nachwuchs will natürlich regelmäßig beschützt und gefüttert werden.

Ein Third-Person-Survival-Adventure, in dem ihr eine Fuchsmutter steuert, die von ihren Kindern begleitet wird. Der Nachwuchs will natürlich regelmäßig beschützt und gefüttert werden. Alan Wake Remastered: Schriftsteller sein – was für ein toller Beruf! Ständig neue Welten im Kopf ersinnen, einzigartige Figuren zum Leben erwecken, fesselnde Geschichten erzählen, was gibt es Schöneres? Alan Wake wird jedoch ausgerechnet von seinen eigenen Kreationen gejagt - euch erwartet hier ein echtes Story-Highlight!

13:40 Mein Lieblingsspiel Alan Wake ist der größte Fluch seiner Entwickler

Wenn ihr nach Infos über die verschiedenen Abo-Modelle von PS Plus und deren Preise sucht, helfen wir euch in dieser Übersicht weiter:

Wie gefallen euch die Gratis-Titel für PS Plus im Juli? Ist etwas für euch dabei, reibt ihr euch gar womöglich schon die Hände, weil ihr es kaum noch abwarten könnt? Wenn ja, welches Spiel genau ist euer Favorit? Oder müsst ihr diesmal passen, weil absolut gar nichts euer Interesse weckt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!