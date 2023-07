Call of Duty 2024 ist geleakt und das Setting steht jetzt so gut wie fest

Ein neuer Leak verrät mehr über Call of Duty 2024.

Noch ist nicht einmal das neue Call of Duty Modern Warfare 3 offiziell enthüllt, da tröpfeln bereits erste Leaks zu CoD 2024 ans Tageslicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Insider mehr über die kommenden CoDs erfahren haben wollen.

Der neueste Leak aber kommt direkt von einem Schauspieler, der am übernächsten CoD mitarbeiten soll. Auf Instagram veröffentlichte Luke Charles Stafford diverse Fotos mit Motion-Capture-Ausrüstung und einigen spannenden Statements.

Das verrät der Leak

Ob der Schauspieler all das Folgende teilen durfte, darf bezweifelt werden. Der betreffende Instagram-Post ist inzwischen wieder offline genommen worden. Allerdings geistern die Bilder weiter durchs Netz:

Stafford veröffentlichte Bilder, die im Stadtteil Hollywood in Los Angeles aufgenommen worden sein sollen. Sie zeigen ihn mit Ausstattung, die klar nach Motion Capturing aussieht. Dazu schrieb der Schauspieler:

Activision entschloss, den nächsten Hauptcharakter "Ratcliffe" für CALL OF DUTY nach meinem Gesicht zu adaptieren, und ich bin begeistert.

Der Name Ratcliffe stimmt mit dem von Peter Ratcliffe überein, einem realen britischen Golfkrieg-Veteranen, der ein Buch über seinen Einsatz verfasste. Damit dürfte sich ein Golfkrieg-Szenario bestätigen, das bereits in früheren Leaks genannt wurde. Activision ist bekannt dafür, in Call of Duty viele Bezüge zur Wirklichkeit herzustellen.

Weiter handelt es sich bei CoD 2024 vermutlich, wie auch bereits von Insidern behauptet wurde, um ein neues Black Ops. Das legt nun auch eine weitere Aussage von Stafford nahe:

An alle meine Mitbewohner vom College auf der Anderson University, die jahrelang in der Smith Hall mit mir Black Ops 2 spielten ... Nächstes Jahr können wir wieder den Rotz aus uns rausprügeln, aber ich will als ich spielen.

Da haben wir alle wichtigen Buzzwords. Trotzdem wichtig: Da es sich nicht um offizielle Infos handelt, betrachtet sie bitte mit einer Portion Vorsicht.

