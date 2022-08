CoD Modern Warfare 2: Der neue Gunsmith wird viel größer, die wichtigsten Änderungen erklärt

Eins der wichtigsten Features des Modern-Warfare-Reboots von 2019 (und infolge dessen auch Warzone) war zweifellos der Gunsmith. In diesem Waffenmenü können Spieler ihr Arsenal mit einer schier endlosen Anzahl an möglichen Attachment-Kombinationen bestücken und so bis ins kleinste Detail individualisieren.

Kein Wunder also, dass MW2 hier noch einen Schritt weiter gehen und den Gunsmith für noch mehr taktische Optionen massiv ausbauen will. Wir hatten die Möglichkeit, vor Release mit den Entwicklern bei Infinity Ward zu sprechen und uns eine frühe Version des Gunsmiths aus Modern Warfare 2 anzusehen.

Mehr Aufsätze & Optionen

Die erste und wahrscheinlich banalste Erkenntnis: Call of Duty MW2 will bei der reinen Auswahl an Aufsätzen für eure Waffen nochmal eine ganze Schippe drauflegen. »Wir werden diesmal noch mehr verschiedene Typen an Attachments anbieten, sodass es noch eine größere Bandbreite an Funktionen gibt«, erklärt uns Jack O’Hara, der Game Director des Shooters. »Zugleich gehen wir auf keinen Fall in die Sci-Fi-Richtung, sondern bleiben bei bodenständiger Technologie, die es im Militär gibt.«

Mehr Slots

O’Hara zeigt uns ein Beispiel für die Attachments anhand der MP5. Diesmal gibt es zehn verschiedene Bauteile an einer Waffe, die wir mit Attachments ausstatten oder komplett verändern können – in MW2019 waren es noch neun Slots, wenn man den Waffenperk mitzählt.

Bisher ist nicht bekannt, wie viele Aufsätze pro Waffe gleichzeitig erlaubt sein werden. An der gezeigten MP5 könnt ihr diese Teile verändern:

Mündung (Schalldämpfer, etc.) Unterlauf (Griff, Granatwerfer) Laser Munitionstyp Optik (Zielvisiere, Scopes) Griffstück Lauf Schaft/Schulterstütze Magazin (neu) Receiver (neu)

Spannend ist dabei vor allem der neue Receiver-Umbau, der quasi das Herzstück der Waffe darstellt. Durch Umbauten am Receiver (zu Deutsch: Verschlussgehäuse der Waffe), kann der Waffentyp komplett verändert werden.

Waffen-Bäume

In diesem Zusammenhang erklärt Jack O’Hara auch ein neues Unlock-System: »Wir führen sogenannte Waffen-Plattformen ein – das sind Waffen, die zu einer Familie gehören. Ihr fangt also mit einem bestimmten Gewehr an und schaltet dann innerhalb dieses Familienstammbaumes neue Varianten dieser Plattform frei.«

Jede dieser Varianten wird sowohl individuelle Attachments nur für diese eine Waffe als auch Familien-Attachments haben, die sich alle Schusswaffen dieses Stammbaumes teilen. Als Beispiel zeigt O’Hara die M16-Plattform, über die ihr folgende Unterkategorien freischaltet:

M16 (Sturmgewehr-Basisversion)

M4-Strumgewehr auf Basis der M16

M4 .458 SOCOM (Variante für Spezialkräfte)

MCR Fightlite (MG-Umbau der M4 mit Patronengurt)

Attachment-Tuning

Komplett neu in MW2 ist außerdem das Tuning-System für Waffenaufsätze, das Jack O’Hara als »eigenes Spiel im Spiel« beschreibt. Habt ihr eine Waffe ausreichend hochgelevelt, könnt ihr einzelne Attachments stufenlos tunen, was mit verschiedenen Reglern im Gunsmith-Menü passiert. Im Gameplay-Trailer aus der Kampagne sind bereits viele Waffen zu sehen:

Im Fall der MP5 aus O’Haras Beispiel könnt ihr dem Lauf mehr Gewicht verpassen, sodass ihr weniger Rückstoß spürt. Die Waffe anzulegen geht dann aber etwas langsamer. Macht ihr das Attachment dagegen leichter, geht das Zielen schneller - aber der Rückstoß wird heftiger.

»Spieler sollen damit ihre Waffen noch weiter für ihren Spielstil anpassen können. Aber es ist immer ein Kompromiss: Dreht ihr zu stark an einem Ende, wird sich das negativ auf andere Stats eurer Waffe auswirken«, so Jack O’Hara.

Welche Waffen es in CoD MW2 geben wird? Wir haben in einer Analyse aller bisherigen Gameplay-Materialien die ersten 16 Modelle eindeutig identifiziert!