CoD Modern Warfare 3: Seid heute beim Reveal-Event in Warzone dabei und staubt dicke Belohnungen ab

In Warzone wird Modern Warfare 3 enthüllt und wer zusieht, wird belohnt.

Es war ja lange eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spiele-Branche, inzwischen ist Call of Duty Modern Warfare 3 aber auch ganz offiziell angekündigt worden. Sogar der Release-Termin wurde enthüllt, demnach erscheint der Ego-Shooter dieses Jahr am 10. November 2023.

Viel mehr als das wissen wir offiziell allerdings noch nicht. Das ändert sich heute! In einem großen Ingame-Event namens Shadow Siege wird mehr über Modern Warfare 3 verraten und ihr könnt live dabei sein, wenn ihr rechtzeitig CoD: Warzone spielt.

Während Shadow Siege reinzuspielen, könnte sich aber auch noch aus anderen Gründen für euch rechnen. Die Entwicklerinnen und Entwickler lassen dann nämlich ein paar exklusive Belohnungen fallen.

1:48 Hier die ersten Szenen aus Modern Warfare 3: Einer der übelsten CoD-Schurken kehrt zurück

Diese Belohnungen gibt es beim Ingame-Event

Die freischaltbaren Ingame-Belohnungen könnt ihr für Modern Warfare 2 und Warzone abstauben. Dazu gehören nicht nur kosmetische Objekte, ihr erhaltet auch eine neue Waffe sowie die Möglichkeit, Tiers auf dem Battle Pass zu überspringen. Insgesamt erwarten euch 6 Belohnungen für die Teilnahme am Event:

Emblem: Konni Group

Konni Group Calling Card: Crimson Sound

Crimson Sound Battle Token : Tier Skip

: Tier Skip Fahrzeug-Skin: Serpent Slayer

Serpent Slayer Charm: Gas Canister

Gas Canister Neue Waffe: AR M13C

Wie die neuen Objekte und Skins aussehen, könnt ihr hier sehen:

Das Event versetzt euch in die Shadow Company, wo ihr einen Angriff auf die Konni-Kräfte durchführt, um eine chemische Waffe sicherzustellen. Um die Belohnungen freizuschalten, müsst ihr zusätzliche Objectives erfüllen. Außerdem wird während des Events Modern Warfare 3 enthüllt. Rechnet hier mit ausführlichen Gameplay-Eindrücken.

Wie mache ich bei dem Event mit?

Um an dem Event teilzunehmen und die Belohnungen einzusacken, reicht es pünktlich zum Start von Shadow Siege CoD: Warzone anzuschmeißen und in ein Spiel zu starten. Achtet aber darauf, dass ihr wirklich pünktlich seid.

Uhrzeiten:

Um 18:30 Uhr startet ein Double XP-Event in Warzone.

Um 19:30 Uhr beginnt das Shadow-Siege-Event

Solltet ihr das Event verpassen, könnt ihr euch natürlich immer noch danach darüber informieren, was es nun mit Modern Warfare 3 auf sich hat. Am besten macht ihr das bei uns! Wir werden den Reveal morgen begleiten.