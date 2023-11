CoD Modern Warfare 3: Sind die alten MW2-Waffen wirklich schlechter? Experte macht den großen Check

Ob die Waffen aus Modern Warfare 2 im neuen Call of Duty noch mithalten können, fragen sich momentan einige Fans.

Modern Warfare 3 übernimmt alle Waffen aus dem Vorgänger, und erweitert dieses ohnehin schon recht große Arsenal noch um ganz neue Schießeisen. Für viele Spielerinnen und Spieler stellt sich nun natürlich die Frage, ob ihre bereits hochgelevelte und oft benutzte Ausrüstung aus MW2 auch noch im neuen Call of Duty stark genug ist. Auf diese Frage gibt nun TheXclusiveAce eine ausführliche Antwort.

Eine klare Empfehlung

Für sein neues Video hat der YouTuber alle Sturmgewehre und Maschinenpistolen in Modern Warfare 3 getestet, und sie anschließend anhand verschiedenster Werte verglichen. Falls ihr euch das ganze Video selbst anschauen wollt, haben wir es hier eingebettet. Andernfalls fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse weiter unten zusammen.

Tatsächlich sind für TheXclusiveAce die neuen Waffen aus Modern Warfare 3 die klaren Gewinner. Zunächst stellt er zwar fest, dass es in einigen Bereichen wie der Time to Kill , der Mobilität und beim Rückstoß keine besonders bedeutenden Unterschiede gibt. Doch in drei Punkten müssen sich die alten Waffen aus Modern Warfare 2 eindeutig geschlagen geben:

Visueller Rückstoß: Die Visiere von MW2-Waffen wackeln beim gezielten Schießen deutlich stärker hin und her, auch wenn der tatsächliche Rückstoß nicht besonders stark ist. Das macht es deutlich schwieriger zu sehen, wohin man nun tatsächlich schießt. Außerdem rauchen die Waffen nach dem Abfeuern stärker.

Die Visiere von MW2-Waffen wackeln beim gezielten Schießen deutlich stärker hin und her, auch wenn der tatsächliche Rückstoß nicht besonders stark ist. Das macht es deutlich schwieriger zu sehen, wohin man nun tatsächlich schießt. Außerdem rauchen die Waffen nach dem Abfeuern stärker. Reservemagazine: Mit MW2-Sturmgewehren und -Maschinenpistolen nehmt ihr jeweils zwei Reservemagazine mit in den Kampf. Mit den MW3-Waffen dieser beiden Klassen verfügt ihr dagegen über ein weiteres Magazin, also insgesamt 3 Reservemagazine.

Mit MW2-Sturmgewehren und -Maschinenpistolen nehmt ihr jeweils zwei Reservemagazine mit in den Kampf. Mit den MW3-Waffen dieser beiden Klassen verfügt ihr dagegen über ein weiteres Magazin, also insgesamt 3 Reservemagazine. Besondere Modifikationen: Passt ihr eure Waffen mit verschiedenen Visieren, Griffen, Läufen und mehr an, dann stehen euch oft universelle Teile zur Verfügung, die auf den verschiedensten Waffen verfügbar sind. Spezielle Modifikationen, die es nur für die MW3-Waffen gibt, sind jedoch den nur für die MW2-Waffen verfügbaren klar überlegen. Während im Vorgänger viele Waffenteile sehr große Nachteile im Gepäck hatten, fallen diese im Nachfolger deutlich vernachlässigbarer aus.

Dennoch gibt es laut TheXclusiveAce einige Waffen aus Modern Warfare 2, die auch noch im neuen Call of Duty ziemlich stark sind. Folgende Sturmgewehre und Maschinenpistolen kann er empfehlen:

Sturmgewehre: M13B, Lachmann-556, Chimera

M13B, Lachmann-556, Chimera Maschinenpistolen: VEL 46, PDSW 528

Habt ihr schon einige Waffen aus dem großen Arsenal von Modern Warfare 3 ausprobiert? Wie war euer Eindruck von den Waffen aus Modern Warfare 2? Hattet ihr auch das Gefühl, dass sie nicht ganz so stark sind, oder ist euch nichts dergleichen aufgefallen? Und was ist momentan eure Lieblingswaffe im Multiplayer? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!