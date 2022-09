CoD MW2 Beta-Keys: Hier könnt ihr jetzt noch Codes abstauben

Die Dürre-Phase hat bald ein Ende. Schon in einem Monat erscheint Call of Duty Modern Warfare 2! Wenn ihr aber nicht mehr warten könnt, dann nutzt doch die nun kommende Beta, um den Shooter vorab zu testen. Wenn ihr einer der ersten sein wollt, braucht ihr dafür aber einen der raren Keys. Wir verraten euch, wo ihr noch welche kriegen könnt.

Um euch in die richtige Stimmung zu begeben, schaut euch doch mal sieben Minuten Gameplay aus der Kampagne an:

Hier gibt’s noch Keys

Ein paar Influencer und Webseiten verlosen die begehrten Keys. Wer genau und was ihr dafür tun müsst, fassen wir hier für euch zusammen:

Comingsoon.net: Die Website verlost 19 Beta-Codes. Ihr müsst dafür deren Tweet retweeten oder den Facebook-Post kommentieren. Ihr habt bis zum 16. September um 2 Uhr in der Nacht Zeit, die Keys werden kurz vor Beta-Start am 16. September vergeben.

Ihr könnt aber auch über den Twitter-Account von MP1st einen Code gewinnen. Wie genau das funktioniert, wurde aber noch nicht erklärt. Bleibt also aufmerksam!

Wann beginnt auf welcher Plattform die Beta?

Für Playstation-Spieler beginnt die Closed Beta (für die ihr die Keys braucht) am 16. September, ab dem 18. startet dann bereits die Open Beta.

Wollt ihr MW2 lieber an der Xbox oder am PC spielen, startet die Closed Beta am 22. September. Am 24. können dann wieder alle bis zum 26. September spielen.

Wo und wie ihr die Keys einlösen könnt, erfahrt ihr in unserer Beta-Übersicht zu MW2.

Werdet ihr euch bemühen, an einen der Beta-Keys ranzukommen oder wartet ihr lieber geduldig, bis die Open Beta beginnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!